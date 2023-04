За пръв път от Студената война насам: САЩ разполагат подводница в Южна Корея

А мериканска ядрена подводница ще посети Южна Корея за първи път от десетилетия насам като част от засиления ядрен щит, който ще бъде обявен в Белия дом от президентите Джо Байдън и Юн Сук Йол, предаде АФП.

Високопоставен американски служител заяви, че подобни мерки не са били прилагани от разгара на Студената война и имат за цел да засилят възпиращата сила на съюзниците в лицето на агресивните ядрени дейности на Северна Корея.

Байдън и Йол, който е на държавно посещение в Белия дом, ще издадат документ, наречен "Вашингтонска декларация", в който се посочва как в допълнение към засиления американски военен чадър Съединените щати ще увеличат обмена на информация със Сеул.

Тази договорка е направена в отговор на постоянно нарастващото напрежение около ракетните изпитания и ядрения арсенал на комунистическа Северна Корея. Страната води политика, която Вашингтон наблюдава за последен път, когато контролира стратегическата отбрана на Европа срещу Съветския съюз.

U.S. to send nuclear submarines in new pledge to protect South Korea from North’s threats https://t.co/148fNGSXmO

"Съединените щати не са предприемали тези стъпки от разгара на Студената война с най-близките ни съюзници в Европа. И ние се стремим да гарантираме, че с предприемането на тези нови процедури, тези нови стъпки, нашият ангажимент към възпиране на агресията е неоспорим", заяви високопоставен служител преди срещата Байдън-Йол.

Длъжностни лица, говорещи при условие за анонимност, подчертаха, че няма планове за разполагане на стационарни американски ядрени оръжия в Южна Корея. Освен това Сеул ще потвърди поетия в декларацията ангажимент да не се стреми към създаване на собствен ядрен арсенал.

"Ще обявим, че възнамеряваме да предприемем стъпки, за да направим възпиращата си сила по-видима чрез редовно разполагане на стратегически средства, включително посещение на американска ядрена подводница в Южна Корея, което не се е случвало от началото на 80-те години на миналия век", заяви високопоставен служител на Белия дом.

"Ще засилим ученията и симулационните дейности, за да подобрим капацитета на съюза за възпиране и защита срещу заплахите от КНДР, включително чрез по-добро информиране относно конвенционалните военни средства на Северна Корея в стратегическото ни планиране", уточни той.

„В допълнение към подводницата ще има "редовна ротация“ на бомбардировачи или самолетоносачи, но няма да разполагаме за постоянно ядрени оръжия".

Длъжностното лице заяви, че предварително са предприети стъпки за намаляване на евентуалното напрежение с Пекин във връзка с особената ситуация в региона.

President Joe Biden welcomes South Korea President Yoon Suk Yeol to the White House for the full pomp and circumstance and hospitality of an official state visit https://t.co/tErVaZ1mX4