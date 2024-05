САЩ подготвят наследник на "самолета на Страшния съд"

П ланът за създаване на наследник на самолета "Нощна стража" на американските военновъздушни сили - т.нар. "самолет на Деня на Страшния съд", който действа като въздушен стратегически команден и контролен пункт в случай на ядрена война - набира скорост.

(Във видеото: "Часовникът на Страшния съд" остана на 90 секунди до полунощ)

През април корпорацията Сиера Невада спечели договор с Пентагона на стойност 13 млрд. долара за изграждане на новия флот на Центъра за спасителни въздушни операции (The Survivable Airborne Operations Center-SAOC) на ВВС.

В последния си ход Ройтерс съобщава, че аерокосмическата компания вече е закупила пет самолета Boeing 747-8s от Korean Air, най-голямата авиокомпания в Южна Корея. Стойността на самолетите е 918 млрд. корейски вона (674 млн. долара), като се очаква те да бъдат доставени в САЩ до септември 2025 г.

Doomsday Plane has been active all day today 🎯🐂🇺🇸 pic.twitter.com/WqXX8BwP7L

Предстоящият SAOC се разработва, за да замени остарелия флот от самолети Boeing E-4B Nightwatch - самолети, които служат като летяща военна стая за президента, министъра на отбраната и други ключови правителствени и военни служители по време на криза, например ядрена война.

Понастоящем ВВС на САЩ експлоатират четири самолета E-4B, като поне един от тях е в готовност по всяко време - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата - за "осигуряване на пряка подкрепа на президента, министъра на отбраната и [Обединения комитет на началник-щабовете]".

Самолетите от време на време се забелязват в различни части на света от проследяващи полети, често по неясни за обикновените хора причини.

GORDO01, the Doomsday Plane, making low and slow laps over Omaha tonight. Just another night in Nebraska! pic.twitter.com/ki1kVmZlDN