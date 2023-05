Безпрецедентен миграционен натиск: Над 10 000 на ден пресичат границата на САЩ нелегално

С АЩ вече виждат голям брой неочаквани сблъсъци по границата в някои райони, заяви министърът на вътрешната сигурност Алехандро Майоркас преди отпадането на имиграционните ограничения заради COVID-19, наречени "Разпоредба 42", чийто срок изтича в полунощ, предаде Ройтерс.

"Нашите граници не са отворени", заяви Майоркас пред репортери на брифинг в Белия дом, като предупреди за по-строги последици за тези, които се опитват да преминат нелегално границата на САЩ.

Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън тази седмица огласи нов регламент за предоставяне на убежище, по силата на който може да се откаже убежище на повечето мигранти, които пресичат незаконно границата между САЩ и Мексико. Мярката ще влезе в сила веднага след края на действието на “Разпоредба 42”.

The US is bracing for the expiration of Title 42, a pandemic-era border restriction, this week. Officials fear it will exacerbate an already challenging humanitarian crisis. https://t.co/teBe2Lk6FG