Автомобил се вряза в чакащи на автобусна спирка в Тексас, седем загинали

С едем души са загинали в американския щат Тексас, след като автомобил се е врязал в група хора на автобусна спирка в близост до приют за бездомни и мигранти.

Инцидентът е станал близо до центъра "Озанам" в град Браунсвил, близо до границата с Мексико, в неделя около 14:30 ч. по Гринуич, предаде "Би Би Си".

