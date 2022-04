САЩ наказаха дъщерите на Путин

Б елият дом обяви санкции срещу дъщерите на Владимир Путин заради войната на Москва в Украйна, като заяви, че членовете на семейството са известни с това, че укриват богатството на руския президент.

Освен това Белият дом обяви „пълно блокиращи” санкции срещу най-големите руски публични и частни финансови институции - „Сбербанк” и „Алфа банк”, и заяви, че всички бъдещи американски инвестиции в Русия вече са забранени, съобщи БГНЕС.

Санкциите са срещу членове на семействата на руския президент Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.

„Днес налагаме санкции срещу пълнолетните деца на Путин, съпругата и дъщерята на министър Лавров, както и срещу членовете на Съвета за сигурност на Русия”, заяви високопоставен служител на американската администрация.

В пълното изявление, публикувано на уебсайта на Белия дом, се уточнява, че ограниченията срещу посочените руснаци „ги изключват от финансовата система на САЩ и замразяват всички техни активи в САЩ”.

​В изявлението се отбелязва също, че санкционираните членове на семействата на руски политици „са се обогатили за сметка на руснаците” и са оказали необходимата подкрепа за продължаването на войната в Украйна. САЩ налагат санкции и на Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев.

„Днес, в координация с Г-7 и ЕС, обявяваме забрана за нови инвестиции в Русия”, каза източникът и обясни, че заповедта ще бъде подписана от президента на САЩ Джо Байдън. „Без инвестиции от нашия частен сектор руският президент Владимир Путин ще загуби експертния опит и уменията, които са свързани с инвестициите, а последиците за сегашното изтичане на мозъци от Русия ще бъдат значителни”, твърди той.

САЩ се опитват да лишат Русия от достъп до долари, за да не може тя да обслужва външния си дълг.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz