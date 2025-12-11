Бойко Борисов: Изказването на Росен Желязков беше брилянтно, няма от какво да се се срамуваме през тези 11 месеца

И зказването на Росен Желязков беше брилянтно, няма от какво да се се срамуваме през тези 11 месеца. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изказване от партийната централа, излъчвано на живо в личната му фейсбук страница. Коментарът му идва, след като премиерът Росен Желязков обяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че правителството подава оставка.

"Аз не откривам нито една грешка в големите неща, които направихме", категоричен е Борисов.

"Всъщност имам само една забележка към Росен от изказването - ние не можем да се разсърдим на децата си, не можем да се разсърдим на хората - с пръст трябва да ги посочим - Радев, Атанасов, Василев...", заяви Борисов.

Никакво преформатиране няма да има, след тези тарикатски номера, няма повече да се катерят на гърба ми. Никакъв бюджет няма да се гледа от нас, ние ще се грижим, ще се опитваме максимум да помагаме да не се вдигат цените. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Когато започнаха митниците и данъчните служби да събират по указание на Петкова и да спират заедно с МВР, и службите, контрабандните канали, които изобилстваха по времето на Асен Василев, когато данъчните измами и краденето на ДДС от такива фирми беше преустановено, се събраха 8,6 млрд. лева повече от миналата година. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Питам тези пари къде са изтекли по времето на Василев, когато слагаше еднолично всички шефове на митници и данъчни, е, резултатите са тези. Когато имаше корупция, нямаше приходи, когато няма корупция, 8,6 млрд. повече в бюджета и 4 млрд. осигурени по ПВУ, подчерта Борисов.

След 5-7 месеца всички ще оценят еврото, каза Борисов.

Царят и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО, историята след това заличи партиите, ГЕРБ вкара държавата в Шенген и еврозоната и за да не ни заличат настоях за тази оставка днес, защото всички сме родители и когато имам проблем с деца, внуци или младите хора около мен, най-лесно е да го набиеш, да му се скараш, тогава оставаш неразбран, когато седнеш и внимателно обясниш, те те разбират. Тези деца на площада, те са нашите деца на всички българи, защо им се сърдим, че искат да имат мечти, каза Борисов.

За 2 г. в София нищо не се е случило, освен кризи и боклук. Спаси София напусна ПП-ДБ заради корупция, впоследствие районни кметове, общински съветници всички заминаха заради корупция, оттеглиха се другите от тях. Кирил Петков подаде оставка поемайки вината за корупция, представяте ли си какви идиоти трябва да сме, за да допуснем от септември досега да излязат десетки хиляди, аз не намирам нито една грешка, каза Борисов. Тези от ПП-ДБ не са участвали исторически в нито едно важно нещо, свързано с България, не поискаха конвергентен доклад, проспаха го. Ние не можем да се разсърдим на децата си, на хората, да, с пръст трябва да посочим отговорните и те са Радев, Василев, Денков, Атанасов подред. Ние се държахме като истинска европейска народна партия, каза още Борисов.

Той направи обръщение чрез живо включване в своята фейсбук страница.