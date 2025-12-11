Мерц: Предложение, касаещо териториалните отстъпки от страна на Украйна, е предадено на САЩ

П редложение, касаещо териториални отстъпки от страна на Украйна като част от план за прекратяване на войната, беше предадено вчера на американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес.

„Има предложение, за което (Тръмп) още не знаеше, когато разговаряхме по телефона (вчера), тъй като то не беше още изпратено на американците. Изготвихме го вчера в края на следобеда. То е предимно въпрос на това какви териториални отстъпки е готова да направи Украйна“, каза Мерц на пресконференция в Берлин, дадена съвместно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Germany is inviting the U.S. to join a high-stakes meeting in Berlin early next week on a potential Ukraine ceasefire, Chancellor Friedrich Merz said today after talks with NATO Secretary-General Mark Rutte.https://t.co/o9x8Q0BBEa — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 11, 2025

Канцлерът не съобщи повече подробности, посочвайки, че е „работа на украинския президент и на украинския народ“ да отговорят на този въпрос.

Мерц, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър вчера проведоха телефонен разговор с Тръмп.

Президентът Тръмп съобщи, че е демонстрирал нетърпението си и каза, че е използвал „силни думи“ по време на разговора, като е предупредил, че САЩ не искат „да си губят времето“.

В САЩ: Украйна да се откаже от 20% от територията си

Германският канцлер днес отбеляза, че планът трябва да преследва три цели – спиране на огъня, „солидни“ гаранции за сигурността на Украйна и договорено решение, което запазва интересите на европейската сигурност, отчитайки Москва като заплаха за сигурността на континента.

Украйна потвърди, че е предала на САЩ мирен план от 20 точки. Той съдържа „някои нови идеи“ относно териториите и контрола над Запорожката АЕЦ, съобщиха представители на украинските власти, цитирани от Ройтерс.