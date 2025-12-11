България

Росен Желязков депозира оставката на правителството в деловодството на НС

Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет

11 декември 2025, 15:29
Росен Желязков депозира оставката на правителството в деловодството на НС
Източник: БТА

М инистър-председателят Росен Желязков депозира оставката на ръководения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

Правителството падна! Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет, допълват от кабинета. 

Гласуване въпреки оставката - шестият вот срещу правителството не мина в пленарна зала

По-рано премиерът обяви, че преди гласуването на вота на недоверие днес правителството подава оставка. Коалицията обсъди ситуацията, каза Желязков. Нямаме съмнение, че на предстоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Независимо от това, решенията на Народното събрание имат значение, когато отразяват желанието на суверена, посочи премиерът. Малко по-късно искането за оставка на правителството подкрепиха 106 народни представители, нямаше против и въздържали се, което направи шестият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ неуспешен. 

Кабинетът "Желязков" подаде оставка
Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Всичко от днес

