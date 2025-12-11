С писание TIME обяви „Архитектите на изкуствения интелект“ за Личност на годината. Изданието изтъкна технологичните титани, чиито разработки в авангардната сфера променят човечеството, предаде АФП.

Сред предприемачите, посочени от изданието, са Дженсен Хуанг от Nvidia, Сам Алтман от OpenAI и Илон Мъск от xAI, които „поеха кормилото на историята, развивайки технологии и вземайки решения, които променят информационния пейзаж, климата и нашия начин на живот“, посочва списанието.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



— TIME (@TIME) December 11, 2025

„Те пренасочиха държавната политика, промениха геополитическите съперничества и доведоха роботите в домовете ни. Изкуственият интелект се появи като, вероятно, най-значимият инструмент в съревнованието между великите сили от времето на появата на ядреното оръжие насам“, добавят от TIME.

Списание TIME, известно със своята ежегодна селекция за "Личност на годината", има утвърдена традиция да отдава почит на индивиди, групи или концепции, които са оказали най-значимо влияние върху света, независимо дали то е било положително или отрицателно. През десетилетията, изданието е отличавало широк спектър от фигури – от държавни глави като Барак Обама, Доналд Тръмп, Ангела Меркел и Владимир Путин, до индустриални титани и общественици.

Исторически погледнато, сред избраниците са били и личности с изключително противоречиво наследство, като Адолф Хитлер и Йосиф Сталин, което подчертава фокуса на TIME върху безспорното въздействие, а не върху морална оценка.

През последните години, с разгръщането на технологичния прогрес, фокусът на изданието често се насочва и към новатори, чиято работа предефинира глобалния пейзаж. Фигури като Марк Зукърбърг и Илон Мъск многократно са попадали в списъците на TIME за най-влиятелни личности, отразявайки тяхната роля в промяната на информационната среда и социалните взаимодействия. Нарастващата дискусия относно изкуствения интелект (ИИ) започна да очертава контурите на нов вид глобално влияние.