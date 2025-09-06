Свят

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заплаши САЩ с „въоръжена борба“

Доналд Тръмп заяви, че САЩ не говори за смяна на режима във Венецуела

6 септември 2025, 10:51
Президентът на Венецуела Николас Мадуро заплаши САЩ с „въоръжена борба“
Президентът на Венецуела Николас Мадуро   
Източник: GettyImages

А вторитарният лидер на Венецуела Николас Мадуро заяви, че Каракас е готов да премине от „политическа фаза“ към „етап на въоръжена борба“ в случай на нападение от страна на САЩ на фона на ескалиращото напрежение между двете страни, предаде ДПА.

„В момента се намираме в политическа фаза“, каза Мадуро в коментар, излъчен по венецуелската държавна телевизия Ве Те Ве (VTV). „Но ако Венецуела бъде нападната по някакъв начин, ще преминем към етап на въоръжена борба“, добави президентът на страната.

„Правителството на САЩ трябва да се откаже от плана си за насилствена смяна на режима във Венецуела и в цяла Латинска Америка и Карибския басейн“,

продължи Мадуро, като призова Вашингтон да зачита „суверенитета, правото на мир и независимост“ на държавите в този регион.

Според публикации вчера в американски медии Министерството на отбраната на САЩ е наредило изпращането на 10 изтребителя F-35 в Пуерто Рико, за да помогнат в борбата с наркокартелите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна обяви, че страната му не иска смяна на режима във Венецуела. „Съединените щати не говорят за смяна на режима във Венецуела“, заяви президентът Доналд Тръмп в петък, след като САЩ поръчаха допълнителни 10 стелт изтребителя към струпание военни сили в Карибите.

„Не говорим за това, а говорим за факта, че имахте избори, които бяха много странни, меко казано“,

каза Тръмп, визирайки оспорваните избори през 2024 г., за които венецуелското правителство твърди, че са спечелили президентът Николас Мадуро, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Тръмп демонстрира новия си подход към борбата с нарковойната с американски военен удар във вторник, при който загинаха 11 души и беше потопен кораб от Венецуела, за който Тръмп каза, че е превозвал наркотици.

Президентът на САЩ обмисля варианти за по-нататъшни удари, включително потенциално атакуване на предполагаеми цели на наркокартели във Венецуела, съобщи CNN в петък, позовавайки се на множество източници, запознати с плановете на администрацията. Такъв удар би отбелязал голяма ескалация.

Разкритието за разполагането на изтребители F-35 дойде само часове след като

Пентагонът обвини Венецуела в „силно провокативен“ полет на изтребители близо до военен кораб на ВМС на САЩ в четвъртък.

Тръмп предупреди Венецуела, че американските военни имат разрешение да свалят самолетите, ако командирите смятат, че е необходимо, казвайки: „Ако ни поставят в опасна позиция, ще бъдат свалени“.

На всяка крачка администрацията на Тръмп се стреми да свърже правителството на Мадуро с трафик на наркотици, твърдения, които Каракас отрича. По-конкретно, Тръмп обвини Мадуро, че ръководи бандата „Трен де Арагуа“, която администрацията му определи като терористична организация през февруари. Мадуро отрече всякаква връзка с „Трен де Арагуа“, която според правителството му е била обезвредена във Венецуела след нападение в затвора през 2023 г.

В петък Тръмп сравни смъртта на стотици хиляди американци от свръхдоза с жертвите на войната, опитвайки се да оправдае мощната военна активност в Карибите. „Помислете, ако сте във война и загубите 300 000... Няма да позволим това да се случи“, каза той.

Източници, пожелали анонимност, заявиха относно последното разполагане на САЩ, че

10-те изтребителя са изпратени да провеждат операции срещу определени наркотерористични организации, действащи в южната част на Карибите.

Самолетите трябва да пристигнат в района до края на следващата седмица, казаха те.

F-35 са високотехнологични стелт изтребители и биха били ефективни в борбата срещу военновъздушните сили на Венецуела, които включват самолети F-16.

Американски служител, пожелал анонимност, заяви пред Reuters, че два венецуелски F-16 са прелетели над ракетния разрушител “Джейсън Дънам“ в четвъртък. „Дънам“ е един от най-малко седемте американски военни кораба, разположени в Карибите, превозващи над 4500 моряци и морски пехотинци.

Американските морски пехотинци и моряци от 22-ри експедиционен отряд на морската пехота също така извършват десантни тренировки и летателни операции в южната част на Пуерто Рико.

Струпването на войски оказва натиск върху Мадуро, когото министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет нарече „ефективен бос на нарко-държава“.

Представителката на САЩ Илхан Омар, демократка от Минесота, осъди това, което тя нарече „беззаконни“ действия на Тръмп в южната част на Карибите.„Конгресът не е обявил война на Венецуела или на „Трен де Арагуа“ и самото определяне на група като терористична организация не дава картбланш на никой президент да игнорира ясните конституционни правомощия на Конгреса по въпросите на войната и мира“, каза Омар в изявление.

Американските служители не са обяснили ясно какво правно основание е използвано за въздушния удар по кораба във вторник или какви наркотици се предполага, че е имало на борда.

Източник: БТА/Светослав Танчев, Reuters    
Николас Мадуро Венецуела струпване на войски САЩ Доналд Тръмп въоръжена борба смяна на режима наркотици изтребители
