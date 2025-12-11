Тръмп представи дългоочакваната „златна карта“ за имиграция в Белия дом

А дминистрацията на Тръмп най-накрая пусна дългоочакваната си „златна карта“, която позволява на заможни чужденци да купуват американски визи, съобщи New York Post.

Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че това ще функционира „донякъде като зелена карта“, позволявайки на чужденците незабавно да получат статут на постоянно пребиваване, за да работят в Америка.

Физическите лица трябва да платят 1 милион долара в хазната на САЩ, докато компаниите ще трябва да похарчат над 2 милиона долара, за да запазят служителите си.

Министерството на вътрешната сигурност ще извърши проверка на всички кандидати, за да се увери, че отговарят на условията.

Trump unveils hotly-anticipated immigration 'gold card' at White House

След пет години всеки постоянен жител, притежаващ златна карта, може да кандидатства за пълноправно гражданство.

„ЗЛАТНАТА КАРТА „ТРЪМП“ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ Е ТУК ДНЕС! Директен път към гражданство за всички квалифицирани и проверени хора“, публикува по-късно президентът в своята мрежа Truth Social, споделяйки линк към уебсайта за кандидати.

„ТОЛКОВА ВЪЛНУВАЩО! Нашите велики американски компании най-накрая могат да запазят безценните си таланти. Сайтът на живо отваря след 30 минути!“

Покупките на карти обновяват натрупаната и тромава визова програма EB-5 , която предоставяше постоянен легален статут на чужденци, инвестирали до 1 милион долара в американски бизнес.

Към февруари тази година цели 250 000 чужденци все още чакаха одобренията си по тази програма.

Конгресът разреши визовата програма през 1990 г., за да се правят инвестиции на различни нива в зависимост от региона на САЩ. Някои селски райони изискваха само около 800 000 долара, за разлика от 1 милион долара.

Donald Trump unveiled the new “Trump Gold Card” program, as a fast-track immigration and talent-retention system aimed at keeping top global graduates and skilled workers in the United States.



Donald Trump unveiled the new "Trump Gold Card" program, as a fast-track immigration and talent-retention system aimed at keeping top global graduates and skilled workers in the United States.

Чуждестранните инвеститори също трябваше да докажат, че могат да създадат поне 10 американски работни места със средствата.

Само 135 518 визи EB-5 са били издадени през 25-годишната му история, според данни на търговската асоциация Invest In the USA (IIUSA).

Тръмп очаква, че това може да доведе до „стотици милиарди долари“ приходи – и че водещи бизнес лидери като Тим Кук от Apple са приветствали решението със златните карти.

Първоначално определена на цена от 5 милиона долара , картата е рекламирана и от Тръмп и неговите служители като начин за балансиране на федералния бюджет с повече приходи.

„В момента има опашка за EB-5 от 250 000. 200 000 от тези златни зелени карти на цена от 5 милиона долара са 1 трилион долара за изплащане на дълга ни“, каза министърът на търговията Хауърд Лътник през февруари.

Дългът на страната в момента е над 38 трилиона долара.