„Самоубийствена мисия“: Острият отговор на Чарлз III за войната на Хари с медиите

М едийните съдебни дела на принц Хари отново се засилиха в обществения интерес тази година, тъй като той продължава да търси отговорност от британската таблоидна преса за предполагаема незаконна дейност. През 2023 г. обаче кралската особа разкри, че правните му усилия не са спечелили подкрепата на баща му, крал Чарлз III .

От 2019 г. насам Хари започна големи съдебни дела за незаконно събиране на информация срещу трима от най-големите издатели на таблоиди във Великобритания с различна степен на успех.

През юни в Лондон се проведе изслушване във връзка с твърденията му, че служители на News Group Newspapers (издател на The Sun и вече несъществуващия News of the World ) са извършили незаконни действия, за да получат информация за личния му живот.

Това изслушване постави Хари в трудна позиция, тъй като съдия нареди на принца да обясни официално как съобщенията, които е разменил с писателя на неговите мемоари от 2023 г., "Spare", са били изтрити.

Смята се, че издателят на таблоида е искал да види съобщенията и черновите на книгата, за да установи дали Хари може да е подозирал, че е бил жертва на предполагаемата незаконна дейност преди 2013 г. Ако го е направил, те биха могли да изградят случай, за да получат неговите претенции освободен от съда, попадайки извън шестгодишния срок за такива случаи.

Войната на Хари срещу британската преса е една от най-последователните теми в неговия пост-кралски живот, превръщайки се в основна тема на разговор в интервюта, документални филми и мемоарите му, след като се раздели с монархията със съпругата си Меган Маркъл през 2020 г.

Именно в мемоарите си, "Spare", принцът разкри, че действията му спрямо пресата не само са били обезсърчени от членове на семейството му, но и че баща му Чарлз го е нарекъл „самоубийствена мисия“.

В част от книгата, която привлече значително внимание по време на публикуването си, Хари разказа подробности за лична среща, която имаше с Чарлз и по-големия му брат, принц Уилям, след погребението на принц Филип през 2021 г.

В една напрегната среща, която се проведе само седмици след излъчването на бомбеното интервю на Хари и Меган с Опра Уинфри, той каза на читателите, че баща му и брат му са обърнали внимание на неговите медийни дела.

„Вървях с Уили и татко около половин час, но имах чувството, че е един от онези продължили дни маршове, през които армията ме подложи, когато бях нов войник. Бях победен“, пише той.

„Бяхме стигнали до задънена улица. След заобиколен маршрут бяхме пристигнали обратно откъдето бяхме тръгнали. Татко и Уили все още твърдяха, че не знаят защо съм избягал от Великобритания.

"Тогава те попитаха за моето съдебно дело за хакерство. Те все още не бяха попитали за Мег, но искаха да разберат как върви моето дело, защото това пряко ги засегна."

След като казва на Чарлз и Уилям, че все още преследва съдебното дело, той разкри острата оценка на Чарлз.

„Самоубийствена мисия“, измърмори татко“, написа той.

„Може би. Но си струва. Скоро щях да докажа, че пресата е нещо повече от лъжци", казах аз. "Че те са нарушители на закона. Щях да видя някои от тях в затвора. Ето защо ме атакуваха толкова яростно: те знаеха, че имам твърди доказателства, че не става въпрос за мен, това беше въпрос от обществен интерес."

Бъкингамският дворец не отговори на твърденията, направени от Хари в "Spare" по време на публикуването му.

За това какво трябва да направи, вместо да съди, Хари разкри, че баща му му е казал просто „да го изтърпи“.

Хари твърди, че съдебните му дела срещу таблоидната преса са преследвани в по-голям интерес на широката общественост, описвайки в съдебни документи убеждението си, че редакторите на вестници имат „кръв“ по ръцете си за минали незаконни дейности.

Принцът спечели частично делото си срещу Mirror Group Newspapers през 2023 г. и частично уреди друга част.

В момента той продължава дела срещу News Group Newspapers и Associated Newspapers Limited.

