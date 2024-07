Драмата на принц Хари в съдебната зала: Липсващите мемоарни послания повдигат съмнения

Л ондонски съдия нареди на принц Хари да обясни как са изчезнали съобщенията между кралското семейство и автора на мемоарите му "Резервният".

По време на изслушване, свързано с делото на кралското семейство за незаконно събиране на информация срещу таблоидното издателство News Group Newspapers (NGN), собственост на Рупърт Мърдок, в четвъртък съдът чу, че исканията за съобщенията на Хари с автора, Джей Ар Моерингер, не могат да бъдат изпълнени.

Съдия Тимъти Фанкур, председателстващ делото, заяви по информация на The Times, че "голям брой потенциално релевантни документи" и съобщения между Хари и Моерингер "са били унищожени някъде между 2021 и 2023 г.".

"Позицията не е ясна относно това какво точно се е случило и трябва да бъде направена такава чрез свидетелско показание от самия ищец, който да обясни какво се е случило", каза той.

Адвокатът на принца, Дейвид Шерборн, заяви пред съда, че клиентът му и авторът не са обсъждали незаконно събиране на информация в съобщенията и че размяната им е била осъществена с помощта на приложението за съобщения Signal, което след това е било "изтрито".

Принц Хари на снимка в Лондон, 8 май 2024 г. И (вмъкнато) мемоарната книга на принца "Резервният", публикувана през януари 2023 г. Съдията е наредил на Хари да обясни как са изчезнали съобщенията между него и неговия автор.

NGN е потърсила съобщенията като част от обширно искане за разкриване на информация до правния екип на принца, което е включвало и хиляди имейли, WhatsApp и текстови съобщения между кралската особа и дворцовите помощници.

Хари твърди, че изданията на NGN, сред които са вестник The Sun и вече несъществуващият News of The World, са участвали в незаконна дейност, за да получат информация за личния му живот, която е била публикувана между 90-те и 2010 г.

Издателят отрече да е имало незаконна дейност във вестник The Sun и поиска исковете на принца да бъдат отхвърлени, тъй като са подадени твърде късно.

Във Великобритания ищецът разполага с шестгодишен период от момента, в който за първи път е разбрал, че може да е станал жертва на незаконно събиране на информация, до момента на подаване на иск. Хари подава иска си през 2019 г., като правният му екип твърди, че той не е знаел, че има потенциален иск преди 2013 г., което го поставя в рамките на шестгодишния срок и може да продължи делото.

Правният екип на NGN се стреми да идентифицира доказателства, че принцът е имал достатъчно познания, че може да е станал жертва на предполагаемата незаконна дейност преди датата 2013 г., което потенциално би могло да доведе до отхвърляне на делото му.

Преди това адвокатите на издателя успешно твърдяха, че Хари е знаел, че може да повдигне обвинения в телефонно хакерство срещу издателя още преди 2013 г., но миналата година съдия отхвърли този иск. На Хари обаче беше разрешено да продължи процеса с твърденията, че е станал жертва на манипулация и други незаконни техники за събиране на информация.

