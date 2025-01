Експлозия в музей: Крадци откраднаха древни артефакти (СНИМКИ)

К радци са откраднали четири древни артефакта, включително златен шлем на около 2500 години, след като са използвали експлозиви, за да проникнат в музей в Холандия.

Дръзкият обир е извършен в музея Дрентс в Асен в ранните часове на събота сутринта. Според холандската полиция сигнал за експлозия е получен в 3:45 сутринта местно време.

🚨Breaking News: Drents Museum Robbery Several archaeological masterpieces, including the gold Coțofenești helmet (c. 450 BC) and three Dacian royal bracelets, were stolen from the Drents Museum on the night of January 24-25, 2025. Suspects used explosives to force entry. No… pic.twitter.com/ckNUVwfVBq

Кадри от камерите за видеонаблюдение, публикувани от полицията, показват как заподозрените отварят външна врата, след което взрив изпраща искри и дим във въздуха. Крадците са избягали с три златни гривни, датиращи от около 50 г. пр. н. е., както и шлема от 5-и век пр. н. е. на Котофенести – исторически ценен артефакт, даден назаем от Националния исторически музей на Румъния в Букурещ.

Предметите са били част от изложба за даките, древно общество, обитавало голяма част от територията на днешна Румъния, преди да бъде завладяно от римляните. Експозицията “Дакия: Империя на злато и сребро”, представена от юли, включва съкровища, взети назаем от различни институции в Румъния.

Such a thing is unimaginable! There is no law enforcement in the Netherlands! During the day, thieves blew up a wall of the museum and no one intervened? The helmet of kings, our treasures 😒 pic.twitter.com/HrWHJMMODw