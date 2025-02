Експлозия на граната в бар във Франция, ранени са 10 души

П овече от 10 души бяха ранени при взривяване на граната, хвърлена в бар в град Гренобъл, Югоизточна Франция, предаде Франс прес, като се позова на властите и местни медии.

"Един човек влязъл, хвърлил граната, изглежда без да каже и дума, а след това избягал", заяви пред медиите дошлият на място прокурор Франсоа Туре дьо Куси.

"На този етап няма водеща хипотеза, но можем да изключим чисто терористична атака, тъй като няма нищо, което да ни кара да смятаме, че това е свързано с тероризъм", отбеляза той.

"Има сведения, че човекът е бил въоръжен с автомат "Калашников", но това предстои да се установи. Не е сигурно, че този "Калашников" е бил използван. По първоначална оценка пораженията са причинени от избухването на гранатата", обясни прокурорът.

По време на експлозията в заведението е имало много клиенти, допълни той.

Експлозията е станала малко след 20:00 ч. местно време в района на Олимпийското село в южната част на Гренобъл.

