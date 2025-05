Напрежение заради Иран: Обогатяването на уран надхвърли лимита 45 пъти

И зраел заяви днес, че последният доклад на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) сочи, че ядрената програма на Иран не е предназначена за мирни цели и че Техеран остава решен да придобие ядрено оръжие, предаде Ройтерс.

„Международната общност трябва да действа незабавно, за да спре Иран“, посочи в изявление израелският премиер Бенямин Нетаняху и добави, че нивото на обогатяване на уран, което Иран е достигнал, „съществува само в държави, които активно се стремят към създаване на ядрено оръжие и няма никакво оправдание за използване за граждански цели“.

„Въпреки безбройните предупреждения от страна на международната общност, Иран е напълно решен да завърши програмата си за ядрени оръжия“, се казва в изявление на канцеларията на израелския премиер, цитирано от Франс прес.

По-рано изтече поверителен доклад на МААЕ, в който се посочва, че Иран допълнително е ускорил производството на високообогатен уран, въпреки че външният министър на страната Абас Арагчи заяви днес, че ядреното оръжие е „неприемливо“ в момент, когато страната му води преговори със САЩ.

МААЕ отбелязва рязко увеличение на обогатения уран до 60 процента – праг, близък до 90 процента, необходими за създаване на ядрено оръжие, според текста на доклада за напредъка, с който АФП се запозна седмица преди срещата на Управителния съвет на Агенцията във Виена.

Гроси: Иран има много повече уран, отколкото се нуждае, за направата на една атомна бомба

На 17 май общото количество е било 408,6 кг, което представлява увеличение със 133,8 кг през последните три месеца (в сравнение с увеличение от 92 кг през предходния период - бел. АФП).

Що се отнася до общото количество обогатен уран, то вече е надхвърлило 45 пъти лимита, разрешен от споразумението, постигнато през 2015 г. със световните сили, и възлиза на 9247,6 кг.

„Това значително увеличение на производството от единствената държава, която не притежава ядрено оръжие, а произвежда такъв ядрен материал, дава основание за сериозно безпокойство“, пише агенцията на ООН.

