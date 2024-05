Частният самолет на Доналд Тръмп удари друг на летище във Флорида

Ч астният "Боинг 757" на Доналд Тръмп е ударил друг корпоративен самолет при рулиране на международното летище в Уест Палм Бийч в щата Флорида в неделя, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на източник, запознат с инцидента.

В изявление на Американската агенция за гражданско въздухоплаване се казва, че частният самолет на Тръмп се е сблъскал с друг корпоративен самолет, който е бил паркиран и е бил без пътници или екипаж, на летището в южната част на Флорида. В изявлението не се споменава, че самолетът е принадлежал на Тръмп.

They’ll use this as a way to ground Trump Force One until a full and complete investigation is completed. Then indite Trump for leaving the scene of an accident..... Don't laugh. Then, impound the plane until some corrupt judge can demand it be sold https://t.co/8SCy7PhE7e