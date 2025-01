„Всяка секунда е от значение": Как да оцелеете при самолетна катастрофа

П огледнете снимките на двете фатални самолетни катастрофи от последните две седмици и сред ужаса и мъката на често пътуващите с влак може да ви хрумне една мисъл.

Старата поговорка за редовните пътници гласи, че да седиш в задната част на самолета е по-безопасно, отколкото в предната - и останките от полет 8243 на азербайджанските авиолинии и полет 2216 на "Чеджу Еър" изглежда потвърждават това.

Всичките 29 оцелели от азербайджанската катастрофа са седели в задната част на самолета, който се е разделил на две, като задната част е останала почти непокътната. В същото време единствените оцелели при южнокорейската катастрофа са двете стюардеси, които са били на седалките си в самата опашка на самолета.

Така че дали тази стара поговорка - и шегите с черен хумор за местата в първа и бизнес класа, които са добри, докато няма проблем със самолета - все пак е вярна?

През 2015 г. репортери на списание TIME пишат, че са прегледали записите на всички американски самолетни катастрофи със загинали и оцелели от 1985 до 2000 г. и в мета-анализ са установили, че при местата в задната трета на самолета смъртността е общо 32%, в сравнение с 38% в предната трета и 39% в средната трета.

Още по-добри резултати са открити при средните седалки в задната трета на кабината, където смъртността е 28 %. „Най-лошите“ места са пътеките в средната третина на самолета, където смъртността е 44 %.

Но дали това ще важи и през 2024 г.?

Според експерти по авиационна безопасност това е стара приказка.

„Няма никакви данни, които да показват връзка между местата за сядане и оцеляването. Всяко произшествие е различно“, казва Хасан Шахиди, президент на Фондацията за безопасност на полетите.

„Ако говорим за катастрофа с фатален край, няма почти никаква разлика къде седи човек“, казва Ченг-Лунг Ву, доцент в Училището по авиация към Университета на Нов Южен Уелс, Сидни.

Ед Галеа, професор по инженерна противопожарна безопасност в Лондонския университет „Гринуич“, който е провел забележителни изследвания на евакуацията при самолетни катастрофи, предупреждава: „Няма магическа най-безопасна седалка. Това зависи от естеството на произшествието, в което сте попаднали. Понякога е по-добре да седиш отпред, понякога отзад“.

Въпреки това Галеа, както и други, казват, че има разлика между седалката, която има най-голям шанс да оцелее при първоначален удар, и тази, която ви позволява бързо да напуснете самолета. Те казват, че трябва да се стремим към последното.

При повечето самолетни катастрофи би трябвало да може да се оцелее

Първо, добрите новини.

„По-голямата част от самолетните произшествия могат да се преживеят и повечето хора при тях оцеляват“, казва Галеа. От 1988 г. насам самолетите - и седалките в тях - трябва да бъдат конструирани така, че да издържат на удар до 16G, или g-сила, която е 16 пъти по-голяма от силата на тежестта. Това означава, казва той, че при повечето инциденти „е възможно да се преживее травмата от удара при катастрофата“.

Например, той класифицира първоначалния инцидент с Чеджу Еър като оцеляващ - предполагаем удар от птица, загуба на двигател и кацане по корем на пистата, без функциониращо шаси.

„Ако не се беше блъснал в бетонното укрепено препятствие в края на пистата, напълно възможно е по-голямата част, ако не и всички, да бяха оцелели“, казва той.

От друга страна, катастрофата на азербайджанските авиолинии той определя като инцидент, който не може да се преживее, и нарича „чудо“ това, че някой се е отървал жив.

Повечето въздухоплавателни средства, които попадат в катастрофи, обаче не се изстрелват от небето, както се подозира във връзка с катастрофата в Азербайджан.

