Полша съобщи, че руски дрон за кратко е навлязъл във въздушното ѝ пространство, но не е бил свален.

Южна Корея издаде и отмени предупреждение за евакуация на остров Улъндо след навлизане на военни самолети.

Сеул даде противоречиви оценки за произхода им – първоначално руски, а впоследствие севернокорейски; според военни източници самолетите са били руски.

Полша вдигна по тревога самолети заради руски удари срещу Украйна

Полша и Южна Корея съобщиха за нарушаване на въздушните си пространства от Русия, предаде Ройтерс.

Руски безпилотен летателен апарат за кратко е нарушил полското въздушно пространство по време на нощна атака срещу Западна Украйна, съобщиха полските въоръжени сили в социалната мрежа Екс.

Дадено е разрешение за сваляне на обекта, но след като той е променил посоката си на изток, “вземайки предвид потенциалната заплаха за гражданите и възможните последици от свалянето на обекта е взето решение да се въздържим от употребата на оръжие”, се добавя в публикацията.

В петък три руски ракети Х-101 паднаха в Полша, съобщи прокуратурата, което допълнително засили опасенията, че войната на Русия в Украйна може да се разпространи на територията на НАТО.

Военният алианс обяви, че ще разположи самолет със система за ранно предупреждение АУАКС в Полша като част от отговора си.

Междувременно Южна Корея за кратко издаде предупреждение за евакуация на остров Улъндо край източното крайбрежие, след като руски самолет навлезе във въздушното пространство на страната, предаде Министерството по сигурността.

Предупреждението е издадено в 7:52 ч. местно време (00:52 ч. българско) и е отменено три минути по-късно, съобщи Министерството.

Руски военни самолети над Южна Корея

Южнокорейското правителство обяви, че предполагаем севернокорейски самолет е нарушил въздушното пространство на страната, близо до малък източен остров и нареди на жителите да се укрият, предаде Асошиейтед прес.

Министерството на вътрешните работи и сигурността първоначално съобщи, че руски самолет е нарушил южнокорейското въздушно пространство и предупреди жителите на остров Улъндо да се скрият в подземни съоръжения или в убежища в сградите.

Правителството малко по-късно отмени предупреждението за евакуация, а след това преразгледа оценката си и посочи, че самолетът вероятно е севернокорейски.

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Първоначално Сеул съобщи за нарушаване на въздушното си пространство от руски самолет, а след това даде нова оценка, че машината е била севернокорейска, предадоха Франс прес и южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

“Няколко руски военни самолета, а не севернокорейски, навлязоха в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Южна Корея над Източно море”, предаде Йонхап, цитирайки източници от армията, във връзка с водния басейн, познат и като Японско море.

Правителството и армията все още не са оповестили повече подробности.

До момента няма данни за инциденти на острова с население около 9000 души. Остров Улъндо беше обхванат от сериозно безпокойство през 2022 г., когато Северна Корея изстреля над 20 ракети в морето на фона на засилено напрежение между двете Кореи. Една от ракетите се насочи към острова, задейства сирените за въздушна тревога и принуди жителите да се евакуират.