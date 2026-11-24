М есопотамия дава на света едни от първите писмени цивилизации, оставяйки след себе си хиляди административни документи, търговски регистри и астрономически наблюдения. Въпреки това историците дълго време не бяха напълно сигурни кога точно са възниквали и падали редица древни царства, като оценките се разминаваха с десетилетия. Ново изследване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, помага да се сложи по-ясен ред в тази хронология.

Объркващите календари

Основната трудност пред изследователите е, че културите в Древна Месопотамия са използвали различни календари от съвременния. Записите често датират събития спрямо управлението на конкретен владетел - например „десетата година на Ами-Садука“, което затруднява точното им съпоставяне с днешната хронология пр.н.е. / н.е.

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Екип от Университета на Аризона предлага решение на този проблем, като свързва годишните пръстени на дървесина от древни сгради със съвременни на тях писмени източници. Така учените успяват да определят по-точна приблизителна дата за падането на Вавилон – Старовавилонското царство, разцъфтявало между реките Тигър и Ефрат, южно от днешен Багдад, Ирак. То не бива да се бърка с по-късното Нововавилонско царство, споменавано в Библията.

Ancient Babylon seen by AI [🎞️ my .ai.gallery] https://t.co/rZD6IBivSD — Massimo (@Rainmaker1973) November 2, 2024

Дърветата пазят отговора

Екипът анализира годишните пръстени на древни дървени греди от руините на дворци в Кюлтепе и Аджехьоюк на територията на днешна Турция – регион, исторически свързан с асирийския свят в Месопотамия.

Чрез измерване на нивата на въглерод-14 в дървесните слоеве учените установяват кога са расли и кога са били отсечени дърветата. Външните ръбове на гредите от двореца на Варшама в Кюлтепе сочат период между 1837 и 1836 г. пр.н.е., докато дървесината от двореца „Саръкая“ в Аджехьоюк се датира около 1778 г. пр.н.е.

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В района около тези дворци археолози по-рано са открили глинени плочки с описания на исторически събития и ключови години от месопотамския календар. След като дървото получава точна датировка, изследователите успяват да обвържат тези хроники със съвременния календар и да проверят коя от конкуриращите се хронологии за Месопотамия отговаря най-добре на данните.

Падането на Стария Вавилон

На базата на събраните доказателства учените стигат до извода, че най-точна вероятно е т.нар. „средно-ниска хронология“ (middle-low chronology). В рамките на тази хронологична рамка падането на Вавилон се отнася към 1587 г. пр.н.е.

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Дървесината разкрива следи и от съдбата на други древни държави. Годишните пръстени показват признаци на тежка суша в периода от 1194 до 1192 г. пр.н.е. – приблизително по времето, когато хетската столица Хатуса е разграбена и опожарена, което подсказва, че неблагоприятният климат може да е изиграл роля за колапса на империята.