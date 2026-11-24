Сателитно изображение, предоставено от американската компания "Вантор", на което се вижда, руският военен кораб "Меркури", който беше поразен във военноморската база в Бенгази, в източната част на Либия (22.11.2026 г.).

Либийското правителство в Триполи поиска официално обяснение от Украйна за атаките срещу руски кораби край Бенгази.

При нападенията са поразени руска корвета и търговски кораб под малтийски флаг, като има ранени.

Източната администрация настоява за международно разследване, а мисията на ООН призова за независимо и прозрачно изясняване на случая.

Взрив на руски ракетен кораб в пристанището на Бенгази, последва нова атака с морски дронове

Либия поиска обяснение от Украйна за атаките срещу руски кораби край Бенгази. Правителството на националното единство в Триполи осъди украинските военни операции край либийския бряг и поиска официално обяснение от Киев. Междувременно източната администрация настоява за международно разследване на нападенията

Либийското правителство на националното единство, базирано в Триполи, осъди атаките срещу руски кораби край Бенгази, за които Украйна пое отговорност, и официално поиска обяснение от Киев, предаде Франс прес.

В изявление Министерството на външните работи заяви, че следи с „голямо безпокойство“ и категорично осъжда изявленията на украинския президент относно извършването на военни операции срещу руски кораби в близост до град Бенгази.

То призова украинските власти „да дадат официално обяснение относно естеството и обхвата на обявените операции“.

Руска корвета се преобърна и потъна след експлозия във военноморска база в Либия (ОБЗОР)

Двойна атака в Средиземно море

В ранните часове на неделя експлозия разтърси военноморската база в Бенгази. Според изявление на базираното в източната част на страната правителство, цитирано от редица медии, включително BTA World, взривът е станал на борда на руски кораб, акостирал в пристанището. Първоначалните данни от разследването сочат, че причината вероятно е атака с дронове.

Американската компания за сателитни изображения „Вантор“ идентифицира поразения плавателен съд като руската корвета „Меркурий“, част от руския военноморски флот. Корабът е спрял в Бенгази за зареждане с гориво и провизии на път за Русия, съгласно споразуменията за морско сътрудничество между Москва и източната либийска администрация.

Сателитни изображения на Planet Labs PBC, анализирани от BBC, показват горящ кораб в пристанището, а по-късни кадри разкриват, че плавателният съд се е преобърнал и частично е потънал. Според FOX News над водата е останала само носовата му част.

Вследствие на атаката са ранени десет души, включително руски и либийски граждани. Те са получили леки наранявания и са настанени за лечение, съобщиха медицински източници, цитирани от Ройтерс.

Часове по-късно втора атака е била насочена към търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, край бреговете на Бенгази. Според здравното министерство на източната администрация, цитирано от NOVA, плавателният съд е бил ударен от морски дронове, натоварени с експлозиви. Екипажът е бил спасен от либийските военноморски сили, а някои от членовете му са получили медицинска помощ.

Либийски военни източници съобщават също, че военноморските и военновъздушните сили са прехванали над 20 морски дрона край бреговете на града.

Триполи осъди украинската атака срещу руски кораби

Обвинения, разследвания и международни реакции

Първоначално никой не пое отговорност за атаката срещу руския кораб, а подозренията се насочиха към Украйна. Двама либийски военни служители, свързани с Либийската национална армия (ЛНА), са заявили пред The Independent, че според първоначалното разследване няколко украински морски дрона са били изстреляни от база, управлявана от украински сили в Западна Либия.

Според Axios военен източник е потвърдил, че ударът е извършен от украинската Служба за сигурност (СБУ). На 23 ноември обаче украинският президент Володимир Зеленски публично потвърди, че Киев стои зад операцията. По думите му украинските сили са използвали седем безпилотни морски апарата, за да атакуват корветата „Меркурий“. Зеленски заяви също, че е поразен руският товарен кораб MV Angara, за който твърди, че превозва оръжия и военно оборудване.

Тези атаки са част от по-широката стратегия на Украйна за нанасяне на удари с голям обсег срещу руски военни и логистични цели. Сред предишните инциденти е нападението срещу руски танкер край либийския бряг през март, за което Москва обвини Киев.

Правителството в Източна Либия остро осъди атаките като „посегателство върху суверенитета на Либия“ и заплаха за морската сигурност. В официално изявление, цитирано от БГНЕС, властите подчертават, че „няма да допуснат либийските пристанища, територия и териториални води да бъдат използвани за уреждане на международни конфликти“.

Обявено е началото на съвместно разследване с Русия. Освен това премиерът на източната администрация Осама Хамад е отправил официално искане към Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН за провеждане на международно разследване на атаките и на предполагаемото присъствие на украински военни специалисти в страната.

Съперничещото правителство в Триполи също изрази безпокойство от „въвличането на граждански пристанища и съоръжения в дейности, свързани с външни конфликти“. То поиска от Киев официално обяснение за характера и обхвата на обявените операции, както и разследване дали либийска територия или инфраструктура са били използвани за подготовката, извършването или логистичното обезпечаване на нападенията.

Междувременно Мисията на ООН за подкрепа в Либия (UNSMIL) изрази сериозна загриженост във връзка с нападенията и призова за незабавно, независимо и прозрачно разследване, което да установи фактите и да потърси отговорност от виновните. Това се посочва в изявление, цитирано от BTA World.