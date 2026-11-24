Н а приблизителна възраст от 194 години гигантската костенурка на име Джонатан е живяла по-дълго от всяко друго известно сухоземно животно, обитаващо планетата днес. Сега учените, изследващи неговата необикновена продължителност на живота, откриха генетични следи, които може да обяснят как той е останал толкова устойчив в продължение на близо два века, пише Science Daily.

Най-старото животно на Земята навърши 194 години и изуми учените

Откритията показват, че забележителното дълголетие на Джонатан се дължи на много повече от простото наследяване на благоприятни гени. Тялото му изглежда е избегнало и някои от генетичните промени, които обикновено се натрупват с възрастта, което помага за запазването на важни биологични функции.

A giant tortoise named Jonathan hatched around 1832 - before Queen Victoria took the throne. In 1882, he was dropped off at the governor’s mansion on a remote Atlantic island. He hasn't left the estate since. While he quietly chewed grass, humanity went from horse-drawn carriages to the Moon. He outlived the Ottoman Empire, two world wars, and dozens of governors who moved in behind him and passed away. Now ~194, he’s blind, has zero sense of smell, and gets hand-fed bananas every week. And he's the oldest living land animal in the world. Peak retirement. 🐢 — Fascinating History (@Fascinate_Hist) November 19, 2026

В проучване, публикувано в списание Science Advances, изследователите са идентифицирали 287 отличителни генетични варианта, свързани със защитата срещу ефектите на стареенето. Тези варианти влияят върху няколко жизненоважни процеса, включително възстановяването на увредената ДНК, ограничаването на възпаленията, контролирането на инсулиновата активност и потискането на рака.

Джонатан е алдабранска гигантска костенурка (Aldabrachelys gigantea), за която се смята, че се е излюпила през 1832 година. Това означава, че той вече е бил жив по времето на Чарлз Дарвин и кралица Виктория. Днес той носи титлата едновременно за най-старата жива гигантска костенурка и най-старото известно живо сухоземно животно.

194-годишна костенурка със забележително младежка генна регулация

Едно от най-изненадващите открития идва, когато учените изследват епигенома на Джонатан - системата от химични маркери, която помага да се определи кои гени да бъдат включени или изключени. Тези регулаторни механизми обикновено се променят с остаряването на животните, което потенциално нарушава важни клетъчни процеси и допринася за влошаването на организма с възрастта.

За да проучат как биологията на Джонатан се е променила с течение на времето, изследователите сравняват неговия епигеном с тези на по-млади гигантски костенурки, принадлежащи към същия вид.

Те установяват, че регулаторните механизми, свързани с възстановяването на ДНК и метаболизма, са останали забележително стабилни. Въпреки напредналата възраст на Джонатан, тези генетични контроли наподобяват много тези, открити при неговите значително по-млади роднини.

Резултатите предполагат, че поддържането на стабилна генна регулация може да бъде един от факторите, помагащи на гигантските костенурки да издържат на биологичния стрес от стареенето за изключително дълги периоди от време.

Това изследване представлява и първото проучване на епигенома на гигантска костенурка. Проектът е ръководен от Kallel - американска организация с нестопанска цел, фокусирана върху изследванията на дълголетието. Нейните учени вярват, че изучаването на биологията на животни, способни да оцелеят в продължение на векове, може да разкрие нови важни прозрения за механизмите на екстремното дълголетие.

"Установихме, че генните регулатори, участващи в производството на енергия и възстановяването на ДНК, са останали невероятно стабилни при Джонатан в продължение на почти два века", заяви д-р Джъстин Герлах от колежа Питърхаус към Университета в Кеймбридж, който е участвал в проучването.

Той добави: "Има малко същества, които биха могли да ни кажат повече за стареенето от гигантските костенурки на островите Галапагос и Сейшелите. Работата с наистина стара гигантска костенурка е такава привилегия: добиваш усещането, че костенурката е твой сътрудник, а не обект на изследване".

Герлах е прекарал няколко десетилетия в изследване на екологията и опазването на гигантските костенурки. Този проект обаче бележи първото му проучване на биологичните механизми, отговорни за тяхната изключителна продължителност на живота.

The genome of Jonathan the giant tortoise, a 194-year-old resident of St Helena island, has been probed to understand how he has been alive for more than double his species’ average life expectancy https://t.co/ftVNItw68k https://t.co/xv3fyr0V4E — New Scientist (@newscientist) October 20, 2026

Може ли ДНК-то на гигантската костенурка да разкрие тайните на човешкото дълголетие?

Изследователите се надяват, че генетичните характеристики на Джонатан биха могли в крайна сметка да помогнат на учените да разработят нови подходи за забавяне на свързания с възрастта упадък и предотвратяване на хроничните заболявания при хората.

Чрез идентифициране на биологичните системи, които позволяват на определени животни да останат здрави за изключително дълги периоди, изследователите може да успеят да разкрият защитни механизми, които да послужат за основа на бъдещи медицински лечения.

"Природата вече е решила пъзела на стареенето по забележителни начини и геномът на Джонатан предоставя план за клетъчна устойчивост", каза д-р Стивън Кларк, основател на Kallel и старши автор на изследването.

Той добави: "Нашата цел е да вземем тези еволюционни прозрения и незабавно да ги превърнем в практични, достъпни лечения за обикновените хора. Стареенето е най-големият рисков фактор за почти всяко хронично заболяване, пред което сме изправени, и чрез щедростта на филантропски партньори можем да демократизираме достъпа до медицината на дълголетието".

Въпреки че откритията предоставят интригуващи насоки за екстремното дълголетие, превръщането на тези разкрития в лечения за хората ще изисква допълнителни изследвания.

Близо два века живот на отдалечен атлантически остров

Джонатан е прекарал по-голямата част от изключително дългия си живот на остров Света Елена - британска задморска територия в южната част на Атлантическия океан. Той живее в имението Плантейшън Хаус, официалната резиденция на губернатора на острова.

Той пристига на Света Елена от Сейшелите преди 144 години като подарък за губернатора. Джонатан вече е бил напълно пораснал, когато е достигнал острова, което предоставя допълнително доказателство за забележителната му възраст.

Гигантските костенурки, произхождащи от островите Галапагос и Сейшелите, са сред последните оцелели представители на група огромни влечуги, които някога са играли доминираща екологична роля на много от световните острови.

Днес тези необикновени оцелели предлагат на учените рядка възможност да проучат как еволюцията е оборудвала определени животни да устояват на влиянието на времето. Необичайно стабилната генна регулация на Джонатан предоставя особено интригуващ поглед към биологията на стареенето и възможността за удължаване на здравословния живот.