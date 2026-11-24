П редупреждение от първа степен – жълт код е обявен за силен вятър в 18 области на страната за вторник, 24 ноември, сочи справка в сайта на НИМХ. Очаква се да духа силен северозападен вятър със скорост 14-19 m/s, пориви до 24 m/s.

Предупреждението е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Русе, Габрово, Търговище, Сливен, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна.

При жълт код за вятър от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Областите с бурен вятър във втоник, 24 ноември, според картата на НИМХ Източник: НИМХ

Времето във вторник, 24 ноември

Във вторник облачността над цялата страна ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между -3° и 2°, в София – около -2°, максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°. Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще бъде значително по-високо от средното.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който нахлуването на студен въздух ще продължи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около -6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове все още главно над северното крайбрежие с разкъсана облачност. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 24 ноември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 29 мин. и залязва в 16 ч. и 57 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 28 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 22 мин. и изгрява в 16 ч. и 25 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

Времето в следващите дни

В сряда вятърът ще отслабне и ще стихне. Сутринта на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. През деня от запад ще започне увеличение на облачността, но все още ще е без валежи. Минималните температури ще бъдат между -8° и -3°, а максималните – между 5° и 10°.

През нощта срещу четвъртък в Западна България ще започнат валежи от сняг, които до обяд в четвъртък с повишението на температурите в Северозападна България и по високите полета ще преминат в дъжд. Повишава се вероятността за поледици. През деня валежната зона ще обхване по-голямата част от Южна България. С юг-югозападен вятър ще се затопли.