Ш ифърът „Дорабела“ представлява единичен лист с извити знаци, който прочутият английски композитор Едуард Елгар изпраща на младата Дора Пени през юли 1897 г. Въпреки че десетки криптографи и ентусиасти са предлагали свои теории през годините, специалистите са категорични – до днес няма нито едно потвърдено или общоприето разшифроване на текста.

Всичко, което науката знае за загадката, се базира на копие (факсимиле), отпечатано от самата Дора Пени в нейните мемоари четири десетилетия по-късно, тъй като местонахождението на оригиналния лист остава неизвестно.

Приятелско писмо с тайнствени символи

Дора Пени не е роднина на Елгар, но семействата им са близки приятели. През юли 1897 г. композиторът и съпругата му Алис гостуват пет дни в дома на семейство Пени в Улвърхамптън - визита, изпълнена с музика, скици за нови хорови творби и пускане на хвърчила.

Скоро след заминаването им Алис Елгар изпраща писмо до мащехата на Дора, а вътре е приложена и мистериозната бележка, адресирана на гърба просто до „Мис Пени“. Самата тя пише в спомените си от 1937 г., че това е третото писмо, което получава от композитора, „ако изобщо може да се нарече писмо“.

На листа са изписани три реда с малки, заоблени символи, съставени от една, две или три къси дъги, обърнати в различни посоки. Единствената разчитаема част без нужда от ключ е датата в долния десен ъгъл - 14 юли 1897 г. Дора признава, че никога не е имала и най-малка представа какво означават знаците, а самият Елгар никога не ѝ е разкрил тайната.

Защо бележката се казва „Дорабела“?

Любопитен детайл е, че прякорът „Дорабела“ – заимстван от операта на Моцарт „Така правят всички“ (Così fan tutte) – се появява едва година по-късно, през септември 1898 г. Впоследствие Елгар посвещава на Дора една от частите на прочутите си „Енигма вариации“.

Тази хронология има ключово значение за криптографите: изследователи като Ник Пелинг изтъкват, че щом шифърът е от юли 1897 г., всяко предполагаемо разшифроване, което съдържа името „Дорабела“, автоматично е погрешно.

Код без послание или скрита мелодия?

Известно е, че Едуард Елгар е бил страстен почитател на главоблъсканиците и криптограмите – дори успява да разбие шифър в списание Pall Mall, обявен за неразбиваем. Според специализираната организация Cipher Foundation символите в бележката са вариант на т.нар. „свински шифър“ (pigpen cipher) и образуват азбука от 24 знака. Същите символи са открити и на други места в архивите на композитора, включително в полето на концертна програма, посветена на Ференц Лист.

Големият проблем обаче настъпва, когато този ключ се приложи към бележката - резултатът е напълно безсмислен набор от букви. Затова някои изследователи предполагат, че предвид професията на Елгар, знаците може да крият музикална мелодия, а не думи.

Днес Cipher Foundation поставя шифъра „Дорабела“ редом до най-прочутите неразгадани ръкописи в историята като ръкописа на Войнич, а надеждите на учените са насочени към личните джобни дневници на Дора от 1897 г., които се съхраняват в Кралския музикален колеж в Лондон.