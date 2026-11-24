С настъпването на зимата и скъсяването на дните темата за витамин D отново излиза на преден план и повдига въпроси за реалната роля на това ключово хранително вещество за поддържането на здравето ни.

„Витамин D подпомага усвояването на калция и фосфора, затова е изключително важен за здравето на костите и мускулите“, обяснява Кейти Сандърс, сертифициран в платформата Doctify диетолог и нутриционист.

Пряката слънчева светлина е основният ни източник на витамин D, което обяснява популярното му прозвище „слънчевият витамин“.

Many people take calcium and vitamin D to help keep their bones strong. But studies show they may do little to reduce the risk of falls or fractures. Here’s what experts say you can do to reduce your chances of falling and breaking a bone as you get older: https://t.co/GmH0LEVcNM — The Washington Post (@washingtonpost) November 16, 2026

„През пролетта и лятото, ако излизаме редовно навън, телата ни обикновено могат да синтезират достатъчно витамин D. Поради намаленото излагане на ултравиолетови лъчи и слънчева светлина през зимните месеци обаче нивата ни са склонни да спадат“, казва Сандърс.

Според информация, публикувана на сайта на британската Национална здравна служба (NHS), дефицитът на това хранително вещество може да доведе до костни деформации като рахит при децата, както и до болки в костите при възрастните, причинени от състояние, наречено остеомалация.

Редица хранителни продукти се рекламират усилено като отлични източници на витамин D, но може ли само приемът на храна да повиши нивата ни на слънчевия витамин през по-тъмните и студени месеци от годината? Ето гледната точка на Сандърс:

От колко витамин D се нуждаем дневно?

„За деца на възраст над една година и за възрастни официалната препоръка на NHS е 10 микрограма витамин D на ден“, посочва Сандърс.

Според сайта на здравната служба това включва бременни и кърмещи жени, както и хора в риск от дефицит на витамин D.

„За бебета под една година обаче препоръката е между 8,5 и 10 микрограма.“, добави още.

Кои храни са добри източници на витамин D?

Сьомга

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Сочното филе от сьомга е един от най-богатите естествени хранителни източници на витамин D. В 100 грама приготвена на пара сьомга се съдържат около 9,3 микрограма витамин D, сочат данните на Британската сърдечна фондация. Има много различни начини за приготвяне на филе от сьомга - от бързи методи на висока температура до щадящо готвене на ниска температура. Приготвянето на сьомга в еър фрайър също е изключително бързо и осигурява хрупкава, златиста коричка и крехка сърцевина. Сервирайте с пресни картофи или върху ориз с микс от зеленчуци, за да добавите цвят в чинията.

Скумрия

Друга мазна риба, изобилстваща от витамин D е скумрията.

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Според Британската сърдечна фондация 100 грама скумрия на скара осигуряват средно 8,5 микрограма витамин D.

„Лесен и бърз начин да приготвите скумрия е да я изпечете на скара или на тиган“, съветва Сандърс.

Консервираната скумрия може да бъде чудесна и много по-евтина алтернатива на сьомгата.

При сервирането на скумрия или какъвто и да е друг протеин Сандърс препоръчва да разделите чинията си на три части, за да си осигурите балансирано хранене.

„Едната трета от чинията ви може да бъде скумрия за чист протеин, другата трета са нишестените въглехидрати, например пресни картофи, а последната трета са зеленчуците или салатата“, предлага Сандърс.

Яйца

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Едно яйце съдържа около 1,7 микрограма витамин D, показват данните на Британската сърдечна фондация. Яйцата са изключително универсални и могат да бъдат приготвяни и включвани в множество различни ястия.

„Има много лесни начини да включите повече яйца в менюто си“, казва Сандърс. „Някои хора обичат варени или бъркани яйца сутрин, или пък хапват варено яйце като лесна закуска през деня.“, добавя още. Тя препоръчва да използвате яйца, за да си приготвите здравословен омлет за обяд.

Обогатени храни

Докато разглеждате щандовете за млечни продукти и зърнени закуски в супермаркета, вероятно сте забелязали, че много продукти се предлагат с етикети „с добавен витамин D“.

„Има много хранителни продукти, които са обогатени с витамин D, като например растителни алтернативи на млякото, зърнени закуски, кисели млека и продукти за мазане“, казва Сандърс.

Въпреки че витамин D не се съдържа естествено в тези обогатени храни, добавянето му към ежедневни продукти помага да увеличите приема си.

Възможно ли е да си набавим достатъчно витамин D само чрез храната?

„Въпреки че можем да си набавяме витамин D от храната, не получаваме много от него по този начин“, казва Сандърс. „По-голямата част от витамин D, който телата ни произвеждат, идва от слънчевата светлина, но поради липсата на ултравиолетови лъчи и слънце през зимните месеци много от нас вероятно ще трябва да обмислят приема на хранителна добавка с витамин D по това време на годината.“, добавя тя.

На сайта на NHS се посочва, че здравните власти съветват всеки да обмисли приема на ежедневна добавка, съдържаща 10 микрограма витамин D, през есента и зимата.

Някои хора не успяват да синтезират достатъчно витамин D от слънцето, защото се излагат много малко или изобщо не се излагат на слънчева светлина.

Ако подозирате, че имате дефицит на витамин D, трябва да се консултирате с личния си лекар или друг медицински специалист, за да обсъдите назначаването на обикновен кръвен тест.