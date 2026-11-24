Сингапур ще продължи разследването на компанията Megaspeed, обвинена от САЩ в пренасочване на AI чипове към Китай.

Вашингтон включи компанията в черния търговски списък, ограничавайки достъпа ѝ до американски износ.

Премиерът Лорънс Уонг заяви, че засега няма доказателства за съдебно преследване на бившата ръководителка на компанията Алис Хуан.

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Премиерът на Сингапур днес заяви, че страната му ще продължи да разследва свързаната с Nvidia компания Megaspeed, която бе обвинена от САЩ, че е пренасочила усъвършенствани чипове за изкуствен интелект към Китай, предаде Ройтерс.

Министерството на търговията на САЩ вчера включи базираната в Сингапур компания в черния си търговски списък, след критики от американски законодатели и служители от администрацията на президента Доналд Тръмп.

“Ако има компании, заловени да нарушават законите ни, със сигурност ще предприемем твърди действия. Въз основа на това разследвахме Megaspeed, каза Уонг на пресконференция в Камбера, където е на официално посещение.

“Разследванията на Megaspeed продължават от американска страна, а в Сингапур сме фокусирани върху това дали Megaspeed може да е нарушила някакви сингапурски закони”, каза той, добавяйки, че страната му ще продължи да обсъжда този въпрос с американските власти.

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През юни 2025 г. правоохранителните органи на САЩ и Сингапур извършиха “проверка на място" в Megaspeed и разпитаха Алис Хуан - китайската бизнесдама и бивш изпълнителен директор на компанията, която е “обвинена във връзки с Пекин“, съобщиха по-рано този месец министерствата на търговията и правосъдието.

Megaspeed - партньор на Nvidia, която бе разследвана от американските власти от 2024 г. във връзка с това дали е отклонявала чипове за изкуствен интелект към Китай, сега ще се нуждае от одобрение на американското Министерство на търговията, за да получи американски износ, който най-вероятно ще ѝ бъде отказан.

По-рано Сингапур разследва Алис Хуан, но не откри доказателства за съдебно преследване, заяви Уонг.

“Задържахме я, разследвахме я, но я пуснахме, защото нямахме доказателства за по-нататъшно съдебно преследване”, заяви той.