П ожар избухна в имението на актьора Уил Смит и съпругата му Джейда Пинкет Смит в калифорнийския град Калабасас. Огънят е обхванал постройка за поддръжка в обширния имот, оценяван на 42 милиона долара, съобщава Page Six.

Сигналът за пожара е подаден около полунощ местно време в понеделник. На място са пристигнали полицаи и екипи на пожарната служба на окръг Лос Анджелис. Когато служителите са пристигнали, постройката вече е била обхваната от пламъци. Огнеборците са успели да потушат пожара за около два часа, като огънят не се е разпространил към останалите сгради в имота.

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Няма пострадали хора. От шерифската служба на Малибу и Лост Хилс са заявили, че пожарът е възникнал по случайност. Не е ясно дали Уил Смит и съпругата му са били в имението по време на инцидента.

Това не е първият пожар в имота на семейството. През септември 2021 г. пламъци избухнаха в мазето на основната къща, което наложи мащабен ремонт. Тогава семейството е било в дома, но не е пострадало. Един пожарникар е получил медицинска помощ.

Имотът е разположен върху площ от около 150 акра. Смит и съпругата му купуват земята през 2003 г., а строителството на шестспалното имение с 13 бани приключва през 2010 г. Година по-късно двамата го обявяват за продажба за 42 милиона долара, но в крайна сметка решават да го задържат.

Уникалното имение на Уил Смит в Малибу

Семейството е било застрашено и от големите горски пожари в Южна Калифорния. През 2018 г. пожарът Уулси се приближава до имението, а през януари 2025 г. пожарите в района на Палисейдс принуждават семейството да се евакуира. Домът на дъщеря им Уилоу в Малибу е напълно унищожен от огъня.