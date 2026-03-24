С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?

Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени

С лед като Иран направи безпрецедентен опит за ракетен удар срещу британско-американската военна база „Диего Гарсия“ в Индийския океан, светът си задава един въпрос: Колко далеч всъщност могат да достигнат оръжията на Техеран? Докато Израел предупреждава, че европейските столици вече са в обсега на ислямската република, Лондон остава официално скептичен.

Ракетата, която стои в центъра на твърденията, че Иран вече може да удари Лондон, е по-дълга от двуетажен автобус и е базирана на севернокорейски дизайн, пише The Telegraph .

„Хоррамшахр“ (Khorramshahr) е дълга около 13 метра и може да носи полезен товар до 1800 кг – колкото теглото на голям семеен автомобил. Все пак ключовата статистика – дали обсегът ѝ достига до Обединеното кралство – остава несигурна, казват експерти по ракетно въоръжение.

В събота представители на израелската отбрана заявиха, че опитът за балистична атака от страна на Иран срещу военната база Диего Гарсия на архипелага Чагос – на 3800 км разстояние в Индийския океан – означава, че континентална Европа и вероятно Великобритания вече са в обсега му.

Разстоянието е сходно с това от Северозападен Иран до Лондон. Били са изстреляни две ракети, като едната е била свалена, а другата е претърпяла повреда по време на полет. Не е известно колко близо са стигнали до островната авиобаза.

„Лондон, Париж, Берлин и всяка друга европейска столица сега попадат в обсега на Иран“, заяви бригаден генерал Ран Кочав, бивш изследовател в Royal United Services Institute и експерт по противовъздушна отбрана.

Британското правителство обаче веднага изрази скептицизъм. Запитан за израелските коментари, министърът на жилищното строителство Стив Рийд заяви: „Няма оценка, която да потвърждава казаното. Не ми е известна никаква информация, че те дори се опитват да се прицелят в Европа, камо ли че биха могли, ако се опитат“.

Произход на оръжието

Израел не посочи точното име на използвания снаряд, но се смята, че това е иранската балистична ракета със среден обсег „Хоррамшахр“. Смята се, че тя произлиза от севернокорейската ракета „Мусудан“ (BM-25), която от своя страна е базирана на старата съветска Р-27 (с кодово име на НАТО SS-N-6 „Serb“).

Иран вероятно е закупил 18 от севернокорейските ракети още през 2005 г. Техеран за първи път тества своята версия през януари 2017 г. Тогава тя имаше обявен обсег от близо 2000 км. През 2019 г. Иран показа версия с по-малка бойна глава и прогнозен обсег от близо 3000 км.

Миналия месец иранският външен министър Абас Арагчи твърдеше, че Иран умишлено е ограничил обсега на ракетите си до 2000 км. Всички тези посочени стойности са значително по-къси от прогнозния максимален обсег на оригиналната севернокорейска версия, който според анализатори достига до 4000 км.

Промяна в параметрите

Анализаторите предполагат, че това разминаване означава или че Иран е направил модификации, които са намалили обсега, или че Техеран умишлено го занижава, за да не предизвиква тревога в Европа. Декер Евелет, анализатор по въпросите на стратегическото възпиране, отбелязва, че ракетите нямат фиксиран обсег и обсегът им може да бъде променен чрез манипулиране на полезния товар.

„Ако намалите теглото на полезния товар на „Хоррамшахр“, ще получите ракета с много по-голям обсег“, написа Евелет в социалните мрежи. „Това вероятно се е случило тук – Иран е изстрелял ракета с малка бойна глава.“

Това би увеличило обсега, но би направило ракетата по-малко разрушителна. Според него, ако Иран е приспособил ракетата по този начин, това не означава непременно пробив в технологиите за междуконтинентални балистични ракети (ICBM). При такъв голям обсег и с малка бойна глава вероятността ракетата да нанесе сериозни щети на европейско летище или друг обект е сравнително ниска.

Защитата на Великобритания

Ако Иран наистина успее да вземе под прицел Обединеното кралство, въоръжените сили биха имали ограничени възможности за защита. Единствената линия за противоракетна отбрана на Обединеното кралство идва от флота на Кралските военноморски сили, съставен от шест разрушителя тип 45.

Тези кораби са оборудвани със свръхзвукови ракети „Sea Viper“. Вариантът „Aster 30“ има обсег от около 120 км, като всеки разрушител може да носи до 48 ракети. Един от тези кораби, HMS Dragon, вече беше изпратен в Източното Средиземноморие, за да защитава британската база Акротири в Кипър, която беше атакувана от дрон камикадзе по-рано този месец.