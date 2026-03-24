С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?

След атаката срещу базата „Диего Гарсия“, Израел предупреди, че иранските ракети „Хоррамшахр“ вече достигат до Лондон и Париж. Докато експерти анализират как Техеран е увеличил обсега си, британското правителство успокоява, че заплахата е недоказана

24 март 2026, 11:53
Тръмп насочва вниманието си към Куба
Мелони изгуби референдума за реформа на съдебната система в Италия
Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ
Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел
Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени
След заплахи от Техеран: Тръмп отлага военните удари срещу иранските електроцентрали
Движение "Свобода" на премиера Роберт Голоб спечели изборите в Словения
Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

С лед като Иран направи безпрецедентен опит за ракетен удар срещу британско-американската военна база „Диего Гарсия“ в Индийския океан, светът си задава един въпрос: Колко далеч всъщност могат да достигнат оръжията на Техеран? Докато Израел предупреждава, че европейските столици вече са в обсега на ислямската република, Лондон остава официално скептичен.

(Във видеото: „Страхливци“: Тръмп нападна съюзниците от НАТО заради Иран)

Ракетата, която стои в центъра на твърденията, че Иран вече може да удари Лондон, е по-дълга от двуетажен автобус и е базирана на севернокорейски дизайн, пише The Telegraph.

„Хоррамшахр“ (Khorramshahr) е дълга около 13 метра и може да носи полезен товар до 1800 кг – колкото теглото на голям семеен автомобил. Все пак ключовата статистика – дали обсегът ѝ достига до Обединеното кралство – остава несигурна, казват експерти по ракетно въоръжение.

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

В събота представители на израелската отбрана заявиха, че опитът за балистична атака от страна на Иран срещу военната база Диего Гарсия на архипелага Чагос – на 3800 км разстояние в Индийския океан – означава, че континентална Европа и вероятно Великобритания вече са в обсега му.

Разстоянието е сходно с това от Северозападен Иран до Лондон. Били са изстреляни две ракети, като едната е била свалена, а другата е претърпяла повреда по време на полет. Не е известно колко близо са стигнали до островната авиобаза.

„Лондон, Париж, Берлин и всяка друга европейска столица сега попадат в обсега на Иран“, заяви бригаден генерал Ран Кочав, бивш изследовател в Royal United Services Institute и експерт по противовъздушна отбрана.

Изстрелял ли е Иран балистични ракети по базата Диего Гарсия?

Британското правителство обаче веднага изрази скептицизъм. Запитан за израелските коментари, министърът на жилищното строителство Стив Рийд заяви: „Няма оценка, която да потвърждава казаното. Не ми е известна никаква информация, че те дори се опитват да се прицелят в Европа, камо ли че биха могли, ако се опитат“.

Произход на оръжието

Израел не посочи точното име на използвания снаряд, но се смята, че това е иранската балистична ракета със среден обсег „Хоррамшахр“. Смята се, че тя произлиза от севернокорейската ракета „Мусудан“ (BM-25), която от своя страна е базирана на старата съветска Р-27 (с кодово име на НАТО SS-N-6 „Serb“).

Иран вероятно е закупил 18 от севернокорейските ракети още през 2005 г. Техеран за първи път тества своята версия през януари 2017 г. Тогава тя имаше обявен обсег от близо 2000 км. През 2019 г. Иран показа версия с по-малка бойна глава и прогнозен обсег от близо 3000 км.

Може ли най-мощното оръжие на Иран да стигне България

Миналия месец иранският външен министър Абас Арагчи твърдеше, че Иран умишлено е ограничил обсега на ракетите си до 2000 км. Всички тези посочени стойности са значително по-къси от прогнозния максимален обсег на оригиналната севернокорейска версия, който според анализатори достига до 4000 км.

Промяна в параметрите

Анализаторите предполагат, че това разминаване означава или че Иран е направил модификации, които са намалили обсега, или че Техеран умишлено го занижава, за да не предизвиква тревога в Европа. Декер Евелет, анализатор по въпросите на стратегическото възпиране, отбелязва, че ракетите нямат фиксиран обсег и обсегът им може да бъде променен чрез манипулиране на полезния товар.

Иран с подробности за ракетите и дроновете, използвани при атаката срещу Израел

„Ако намалите теглото на полезния товар на „Хоррамшахр“, ще получите ракета с много по-голям обсег“, написа Евелет в социалните мрежи. „Това вероятно се е случило тук – Иран е изстрелял ракета с малка бойна глава.“

Това би увеличило обсега, но би направило ракетата по-малко разрушителна. Според него, ако Иран е приспособил ракетата по този начин, това не означава непременно пробив в технологиите за междуконтинентални балистични ракети (ICBM). При такъв голям обсег и с малка бойна глава вероятността ракетата да нанесе сериозни щети на европейско летище или друг обект е сравнително ниска.

Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, които взеха на прицел базата Диего Гарсия

Защитата на Великобритания

Ако Иран наистина успее да вземе под прицел Обединеното кралство, въоръжените сили биха имали ограничени възможности за защита. Единствената линия за противоракетна отбрана на Обединеното кралство идва от флота на Кралските военноморски сили, съставен от шест разрушителя тип 45.

Тези кораби са оборудвани със свръхзвукови ракети „Sea Viper“. Вариантът „Aster 30“ има обсег от около 120 км, като всеки разрушител може да носи до 48 ракети. Един от тези кораби, HMS Dragon, вече беше изпратен в Източното Средиземноморие, за да защитава британската база Акротири в Кипър, която беше атакувана от дрон камикадзе по-рано този месец.

Ирански ракети Хорамшахр Ракетен обсег Диего Гарсия Лондон Балистични ракети Британска отбрана Северна Корея Европейски столици Израелско предупреждение
Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

„Ти каза: „Хайде да го направим" – Тръмп обвини Хегсет за войната в Иран

Български астрономи откриха нова „свръхземя": Планета без аналог в нашата система

Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

Печели ли се от соларен панел на блока

Котките изпускат ли газове

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Мюнхен избра първия си кмет от Зелените в историческа загуба за социалдемократите

Доминик Краузе победи дългогодишния кмет Дитер Райтер с убедителна преднина

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

Зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев отчете, че има повишено обществено доверие към МВР

Мощна експлозия в петролна рафинерия в Тексас

Целият персонал, близо 800 души, е бил евакуиран

Криза в Белия дом: Призоваха Джей Ди Ванс да обяви Тръмп за недееспособен

Журналистът Скот Макконъл, основател и редактор на списание The American Conservative, призова вицепрезидента Джей Ди Ванс да изрази подкрепата си за предаване на властта на основание 25-ата поправка

Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата

След преливането на язовирите: Кой контролира водната стихия и в безопасност ли са населените места?

След интензивните валежи и бързото снеготопене в планинските райони, хидрологичната обстановка в страната остава динамична

Автомобил с българска регистрация се вряза в кафене в Атина

Шофьорът е загубил контрол над превозното средство

НАТО строи нов военен корпус в Турция, плановете са започнали миналата година

Министерството на отбраната твърди, че инициативата не е свързана с Иран, а е в рамките на регионалните стратегически планове на Алианса

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Ще се опита ли Пекин да помогне на режима в Техеран

БезГранично: Виж кои университети в Ирландия гарантират международна диплома

Какво трябва да знаеш преди да кандидатстваш

Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния" пазар и защо сменя стратегията си

Apple винаги се е асоциирала с премиум устройства на подобаващи цени. Но през последните няколко години компанията започна устремен курс към предлагане на продукти на все по-достъпни цени и изглежда сякаш отстъпва от традиционната си стратегия

„Заплахите не спират": Жители на кв. „Филиповци" отново на протест заради незаконни постройки

Преди четири месеца жена, заяви, че е получава заплахи за живота си, а двата ѝ автомобила били запалени

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели"

Актрисата отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели“ след смъртта на Пери

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

Очаква се той да стартира работа до януари 2027 г.

