Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

М инистърът по въпросите за жилищното строителство, общностите и местното самоуправление Стив Рийд заяви, че не съществуват доказателства, подкрепящи твърденията, според които Иран планира да нанесе удари с ракети по Европа или дори е способен на такъв ход, предаде Ройтерс.

Вчера израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) публикуваха съобщение в социалните мрежи, според което Иран притежава ракети, които "могат да достигнат Лондон, Париж или Берлин".

Иран - „износител на хаос“: Има ли заплаха за Европа?

"Не съществува никаква обективна оценка, която да потвърди това твърдение. До мен не е достигнала никаква информация Иран дори да се е опитвал да вземе Европа на прицел, камо ли да бъде способен да нанесе удар по континента", подчерта Стив Рийд пред Би Би Си.

The Iran regime has fired 2 ballistic missiles at Diego Garcia in the Indian ocean,almost 4000km away. The regime lied that its missiles range is not more than 2000km.

Europe is now within range of Iranian missiles. The Islamic terrorist regime is a global menace #IranWar‌ #Iran pic.twitter.com/ANNP9u6642 — Tafadzwa Gilbért Káys🌍🌟 (@GilbertKays) March 21, 2026

В отделно интервю за "Скай Нюз" Стив Рийд заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изразил лично мнение, когато е заплашил да унищожи иранските електроцентрали, ако Техеран не премахне блокадата на Ормузкия проток в рамките на 48 часа.

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

На въпрос как министърът би определил позицията на Великобритания относно този краен срок, зададен от Тръмп, Рийд заяви, че "американският президент е напълно способен да изразява и да отстоява свое собствено становище".

"Няма да се оставим да бъдем въвлечени в тази война, но ще защитаваме интересите си в този регион. Ще работим с нашите съюзници за деескалация", допълни министърът.