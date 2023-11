С минута мълчание: ООН почете 100-те свои служители, загинали в Газа

З намената се спуснаха наполовина в комплексите на ООН по целия свят, като служителите запазиха минута мълчание за над 100-те си колеги, убити в Газа по време на войната между Израел и "Хамас".

Синьото и бялото знаме на ООН бяха спуснати първо в 9:30 ч. местно време в офисите в Банкок, Токио и Пекин, а по-късно и други офиси на ООН последваха примера им.

This morning UN staff honoured colleagues who had made the ultimate sacrifice. The UN flag flew at half-mast at the Organization’s offices around the world on Monday in memory of the 101 staff members of the UN agency for Palestine refugees, UNRWA, killed in Gaza since 7 October. pic.twitter.com/PW7uQaRRJi — United Nations Geneva (@UNGeneva) November 13, 2023

Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA) обяви в петък, че 101 нейни служители са загинали в ивицата Газа, откакто войната избухна преди малко повече от месец.

А в неделя ООН съобщи за "значителен брой смъртни случаи и ранени" при удари по един от нейните обекти в Газа.

"Служителите на UNRWA в Газа оценяват факта, че ООН спуска знамето по целия свят", заяви в изявление директорът на агенцията в ивицата Газа Том Уайт. "В Газа обаче трябва да държим знамето на ООН високо в знак на това, че все още стоим на крака и служим на народа на Газа."

We are devastated that 101 @UNRWA colleagues have been confirmed killed in📍#Gaza since the start of the war.



Mothers, fathers, teachers, nurses, doctors, guards, logisticians, support staff, all at the service of their community.



We honour their memory and their service. pic.twitter.com/qJjHeTWa4x — UNRWA (@UNRWA) November 10, 2023

В Женева, втората по големина централа на ООН след Ню Йорк, флагът на ООН се развяваше наполовина и нито едно от знамената на 193-те страни членки не беше издигнато по главната алея на комплекса.

Служителите бяха поканени да запазят минута мълчание, заяви говорителят Роландо Гомес.

"През последния месец 101 наши колеги загубиха живота си в Газа", заяви Татяна Валовая, генерален директор на Бюрото на ООН в Женева, пред десетките служители, събрали се за церемонията.

"Това е най-големият брой загинали хуманитарни работници в историята на нашата организация за толкова кратко време."

May the souls of our departed @UNRWA colleagues rest in peace, and may we draw strength from their example as we continue our vital work in the pursuit of a better world.



Below is my full speech, as we gathered at @WHO to honour our colleagues, who lost their lives, with a… pic.twitter.com/JwbEO4T1vI — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 13, 2023

Събития се проведоха и в Катманду и Кабул, където специалният представител на генералния секретар на ООН за Афганистан Роза Отунбаева поведе около 250 души към минута мълчание.

Служителите в офисите на ООН в Женева сведоха глави, в памет на загиналите служители на агенцията на ООН за палестинските бежанци UNRWA. Знамената на ООН по целия свят са спуснати наполовина, в памет на жертвите.