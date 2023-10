ООН: Системата за помощи в Газа е обречена на провал

Н астоящата система за предоставяне на помощи за ивицата Газа през граничния пункт "Рафах" е "обречена на провал", предупреди ръководителят на Агенцията на ООН за палестинските бежанци Филип Лазарини, цитиран от Франс прес. Той осъди "колективното наказание", наложено според него от Израел.

"Нека го кажем ясно: шепата конвои, допускани през "Рафах", са нищо в сравнение с нуждите на повече от 2 милиона души, попаднали в капана на Газа", заяви Лазарини. Той призова за "незабавно хуманитарно прекратяване на огъня, което се е превърнало във въпрос на живот и смърт за милиони хора".

"Съществуващата система за допускане на помощи в Газа е обречена на провал, освен ако няма политическа воля да се гарантира, че потокът от помощи е значителен, съизмерим с безпрецедентните хуманитарни нужди", допълни той пред Съвета за сигурност.

Вчера през Рафах в ивицата Газа влязоха 33 камиона с вода, храна и медицински консумативи - най-големият обем помощ от 21 октомври, когато този пропускателен пункт с Египет беше отворен след обсадата, наложена на палестинския анклав в отговор на безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" на 7 октомври. Преди тази дата в ивицата Газа влизаха около 500 камиона всеки ден.

