Турция коментира липсващия стол за Урсула фон дер Лайен

Т урският министър на външните работи Мевлют Чавушоглу заяви, че международният протокол е бил спазен на срещата тази седмица на турския президент Реджеп Тайип Ердоган с европейска делегация в Анкара, когато председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се оказа без стол, съобщи турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

На пресконференция в турската столица с министъра на външните работи на Кувейт Ахмад Насър ал Мухамад ас Сабах турският първи дипломат подчерта, че проведените с гостуващите европейски представители разговори са били "ползотворни и за двете страни".

По повод на възникналите спорове около спазването на протокола на срещата с Ердоган Чавушоглу каза, че са били приложени правилата на международния протокол.

"На срещата в приложения протокол бяха изпълнени исканията и препоръките на ЕС", каза Чавушоглу.

В сряда ЕК възрази срещу пренебрежителното отношение към председателя на институцията Урсула фон дер Лайен при срещата във вторник в Анкара с турския президент. ЕС бе представен на срещата от Фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Шарл Мишел.

На кадри от събитието се вижда как Ердоган и Мишел заемат единствените две кресла в помещението, докато дамата е оставена без стол. Случката бе именувана от световните медии и потребителите в социалните мрежи "Столгейт" ("Sofagate").

WATCH: European Commission President Ursula von der Leyen was taken aback to find her fellow top EU official taking the only chair available next to Turkish President Tayyip Erdogan when the duo visited Ankara, her spokesman said https://t.co/GGjGUO9czE pic.twitter.com/mYlh6cXtNJ