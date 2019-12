Руското супероръжие вече е на бойно дежурство

Р уското министерство на отбраната съобщи днес, че първият ракетен полк с ракетните комплекси със стратегическо предназначение „Авангард” е застъпил на бойно дежурство, предадоха ТАСС и Франс прес.

В съобщение на руското министерство на отбраната се казва, че министърът на отбраната Сергей Шойгу е доложил на президента Владимир Путин, че в 10 ч. днес московско време на бойно дежурство е застъпил първият ракетен полк, въоръжен с новите ракетни комплекси със стратегическо предназначение и с хиперзвукови планиращи крилати бойни блокове „Авангард”.

През декември миналата година руската армия каза, че първият полк с комплексите „Авангард” ще бъде разположен в Домбаровската ракетна дивизия в Оренбургска област в Урал, припомнят агенциите.

През март миналата година руският президент представи ново поколение руски ракети и ракетни комплекси, сред които и „Авангард”, влязъл в експлоатация днес. Според Москва ракетите на комплекса имат скорост 20 маха, но могат да достигнат скорост от 27 маха, което е 27 пъти скоростта на звука и над 33 000 километра в час, припомня Франс прес.

Ракетите могат да летят в плътните слоеве на атмосферата също така да сменят посоката и височината си

и през март миналата година Путин каза, че те на практика са непобедими. Той сравни „Авангард”, изпитани успешно през декември миналата година, със създаването на „първия изкуствен спътник на Земята”. „Не мисля, че някоя друга страна ще разполага с подобно оръжие в идните години. А ние вече го имаме”, каза Путин.

Руските власти уверяват, че този тип оръжие може да „пробие” който и да е от съществуващите сега противоракетни щитове.

Друго руско оръжие, също представяно от Путин като непобедимо – междуконтиненталната балистична ракета пето поколение „Сармат” – би трябвало да бъде доставена на руските сили през 2020 г. „Сармат” на практика няма ограничения по отношение на обсега и ще може да поразява цели, прекосявайки както Северния, така и Южния полюс, допълва Франс прес.

Сред другите оръжейни системи, които се разработват в Русия има подводен дрон с ядрено задвижване, хиперзвукови ракети, предназначени за руските изтребители, и тайнствен „боен лазер”.

