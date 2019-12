Кого Путин нарече „гад и антисемитска свиня”

Р усия е готова да работи над нови договорености в областта на контрола над въоръженията, но докато не започне този процес, тя ще продължи да укрепва своите ядрени сили, заяви руският президент Владимир Путин на заседание на руското министерство на отбраната.

Русия и САЩ си разменят обвинения за ядрени опити

Путин отбеляза, че става дума в частност за превъоръжаването на руските Ракетни войски със стратегическо предназначение (РВСП) с

модерни ракетни комплекси „Авангард” и „Ярс”,

а военноморските сили – с подводници клас „Борей-А”.

Освен това Русия ще продължи по план работата по създаване на други перспективни ракетни системи, „способни да осигурят възпирането на агресия срещу Русия и съюзниците ѝ”, добави Путин.

САЩ напускат Договора за ракетите на 2 август

„Делът на модерни въоръжения в ядрената триада на Русия е достигнал 82%, а хиперзвуковият ракетен комплекс „Авангард” е оръжие на бъдещето, способно да преодолява както съществуващи, така и бъдещи системи за противоракетна отбрана”, каза Путин.

Putin says Russia is leading world in hypersonic weapons https://t.co/vBSLw1Oxvc