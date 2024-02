Украйна свали 6 руски изтребителя само за 3 дни (ВИЕДО)

В ъоръжените сили на Украйна са свалили шест руски изтребители само за три дни. Това сочат данни на Министерството на отбраната на страната. Министерството посочва в публикация в X, че в понеделник Украйна е унищожила два руски самолета - изтребител-бомбардировач Су-34 и изтребител Су-35S. За това съобщи Newsweek.

"Руските самолети продължават да падат! Тази сутрин защитниците на небето свалиха два руски самолета в източна посока - изтребител-бомбардировач Су-34 и изтребител Су-35", се казва в съобщението.

„За 3 дни Украйна унищожи 6 руски самолета”, става ясно от съобщението.

Бомбардировачът, свален над Луганска област, струвал 46 млн. евро

Новината идва, след като командващият военновъздушните сили на Украйна генерал-лейтенант Микола Олешчук каза, че Украйна е унищожила четири руски военни самолета през уикенда.

„Подразделенията на въоръжените сили на Украйна унищожиха три вражески самолета наведнъж — два изтребителя-бомбардировача Су-34 и един изтребител Су-35“, казва Олешчук в Telegram в събота. Той посочва, че Киев е свалил друг руски изтребител-бомбардировач Су-34 в неделя сутринта.

Видеоклип, циркулиращ в социалните медии, показва момента, в който един от самолетите е бил свален.

This morning, Ukrainian Air Forces reported shooting down two Russian aircraft this morning: a Su-34 and Su-35.



A video appeared that reportedly shows one of the pilots "facedown" in the sea. This was confirmed by Ukrainian Air Forces commander.



Russian helicopters are flying… pic.twitter.com/mlYnjg0Wnn