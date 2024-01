Бомбардировачът, свален над Луганска област, струвал 46 млн. евро

В ладимир Путин претърпя още една голяма загуба във собствената си война, след като бомбардировачът му “Су-34” на стойност 46 млн. евро беше свален от засада в Източна Украйна.

Съветският двумоторен двуместен самолет е бил свален над Луганска област. Това потвърди украинският военен говорител Андрий Ковальов.

В социалните медии се разпространяват кадри, на които се вижда как пламъци и дим се издигат в нощното небе.

Украйна съобщи, че е свалила три руски бойни самолета

Съдбата на руския екипаж на "Сухой" остава неясна.

Тъй като руските сили са в патова ситуация на фронтовата линия в Украйна, се появяват все повече съобщения за свалени самолети.

Съветникът на украинското правителство Антон Геращенко заяви в X: "Общо по данни на генералния щаб от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна Москва е загубила 332 самолета.”

"Благодарим на нашите герои за отличната им работа”, посочи още той.

