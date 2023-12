Вижте как свалят руски високотехнологичен бомбардировач над Черно море (ВИДЕО)

П оявиха се кадри, на които се твърди, че е запечатан моментът, в който Украйна сваля високотехнологичен руски бомбардировач над Черно море, с което постига голяма победа срещу силите на Владимир Путин, пише Metro.co.uk.

Свръхзвуковият двумоторен боен самолет се е подготвял да нанесе удар в района на Одеса, когато е свален от небето от украинската противовъздушна отбрана близо до Змийския остров, известен още като остров "Змийня". Това съобщи Metro.co.uk.

Руското издирване не успява да открие двамата пилоти, съобщава се, че те са катапултирали от самолета.

Инцидентът беше коментиран от украинския президент Володимир Зеленски, който похвали своята противовъздушна отбрана за свалянето на тактическия бомбардировач Su-24M.

"Днес в района на Змийския остров в Черно море беше свален руски боен самолет. Самолетът е планирал да нанесе удар по Одеска област. Така че терористите загубиха още една машина”, заяви Зеленски. “Укрепваме системата си за противовъздушна отбрана", допълни той.

Смята се, че самолетът е свален от система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", произведена в Съединените щати.

