Руският президент: Помирението с украинците е неизбежно, но е въпрос на време

Р уският президент Владимир Путин каза, че постоянно обмисля кой би могъл да стане негов бъдещ приемник. По думите му обаче основният избор трябва да бъде направен от гражданите на Русия, предаде ТАСС.

В документален филм на държавната телевизия „Россия“ на Путин бе зададен въпрос дали обмисля „какво и кой ще дойде след него“. „Постоянно мисля за това“, отговори руският президент. Той поясни, че постоянно оглежда възможни кандидати и оценява потенциала им. Путин обаче не смята, че той трябва да има последната дума.

„Ясно е, че съществуват предизборни технологии, има административен ресурс. В крайна сметка обаче изборът трябва да бъде направен от хората, от руския народ, от гражданите и от избирателите. Едва ли човек, който не се ползва с доверието на народа, ще има шансове да направи нещо сериозно. Това е абсолютно принципен въпрос. Затова, когато мисля за това, а аз мисля за това постоянно, разбира се, смятам, че трябва да се появи човек, а още по-добре няколко човека, за да могат хората да избират, който би могъл да получи това доверие от страна на гражданите“, обобщи Путин.

Руският президент, който е бивш подполковник от КГБ и беше избран от своя предшественик Борис Елцин за негов приемник в последния ден на 1999 г., стоеше начело на Русия от 1999 до 2008 г., след което за кратко заемаше поста министър-председател до 2012 г., а след това се върна на президентския пост, който заема и досега, посочва Ройтерс.

Засега няма ясен приемник на Путин, въпреки че съгласно конституцията на Русия, ако президентът е неспособен да изпълнява задълженията си, премиерът - пост, сега заема Михаил Мишустин - ще поеме президентските правомощия до избирането на нов президент, отбелязва Ройтерс.

