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Украйна удари петролна рафинерия и военна база в Русия; жертви и ранени при взаимни атаки

Напрежението по фронта и в граничните региони се ескалира с нови въздушни удари срещу инфраструктура и цивилни обекти

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 16:11
Украйна удари петролна рафинерия и военна база в Русия; жертви и ранени при взаимни атаки
Източник: БТА/АР

У краинските въоръжени сили са извършили мащабна атака срещу обекти на територията на Русия, като са ударили петролна рафинерия и стратегическата военновъздушна база „Енгелс“ в Саратовска област. Според изявление на Генералния щаб на Украйна, цитирано от Ройтерс, нанесените удари са предизвикали сериозни пожари и на двата обекта. Допълнително е поразен и склад за горива в западната Калужка област.

В резултат на атаката с украински дронове в Саратовска област са загинали двама души. Губернаторът на региона Роман Бусаргин потвърди за жертвите и поднесе съболезнования на близките, като обеща държавна подкрепа. Същевременно руското Министерство на отбраната обяви, че през нощта е прихванало и унищожило 635 украински безпилотни апарата над различни региони и анексирания полуостров Крим.

  • Руски удари срещу цивилни и инфраструктура в Херсон и Днепропетровск

Ситaцията в Украйна също остава изключително тежка след поредната вълна от руски атаки. В Херсонска област най-малко един жител е загинал, а седем са ранени при комбиниран руски въздушен удар и артилерийски обстрел, поразил сгради и автомобили.

В град Никопол, Днепропетровска област, дрон е ударил директно пътнически микробус, при което са ранени седем души. Областният военен администратор Олександър Ханджа определи инцидента като цинична и преднамерена атака срещу цивилното население, публикувайки кадри на напълно изгорелия автобус.

Редактор: Стела Христова
Източник: Асен Георгиев/БТА    
Война в Украйна Атаки с дронове Русия Украйна Саратовска област Херсон Днепропетровск
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