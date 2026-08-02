Украйна удари петролна рафинерия и военна база в Русия; жертви и ранени при взаимни атаки

У краинските въоръжени сили са извършили мащабна атака срещу обекти на територията на Русия, като са ударили петролна рафинерия и стратегическата военновъздушна база „Енгелс“ в Саратовска област. Според изявление на Генералния щаб на Украйна, цитирано от Ройтерс, нанесените удари са предизвикали сериозни пожари и на двата обекта. Допълнително е поразен и склад за горива в западната Калужка област.

Ukrainian drones hit several key targets across Russia overnight.



Among them was a Wildberries logistics hub in Novoselki, disrupting one of the company's key distribution centers serving the Volga region.



The drones also struck the Saratov oil refinery, one of Russia's major… pic.twitter.com/kfWru3m9Bl — Clash Report (@clashreport) August 2, 2026

В резултат на атаката с украински дронове в Саратовска област са загинали двама души. Губернаторът на региона Роман Бусаргин потвърди за жертвите и поднесе съболезнования на близките, като обеща държавна подкрепа. Същевременно руското Министерство на отбраната обяви, че през нощта е прихванало и унищожило 635 украински безпилотни апарата над различни региони и анексирания полуостров Крим.

Руски удари срещу цивилни и инфраструктура в Херсон и Днепропетровск

Ситaцията в Украйна също остава изключително тежка след поредната вълна от руски атаки. В Херсонска област най-малко един жител е загинал, а седем са ранени при комбиниран руски въздушен удар и артилерийски обстрел, поразил сгради и автомобили.

В град Никопол, Днепропетровска област, дрон е ударил директно пътнически микробус, при което са ранени седем души. Областният военен администратор Олександър Ханджа определи инцидента като цинична и преднамерена атака срещу цивилното население, публикувайки кадри на напълно изгорелия автобус.