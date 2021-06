Русия съобщи за предупредителна стрелба по британски разрушител в Черно море

Р уски самолет пусна бомби, а кораб стреля предупредително, за да отклони британски разрушител в Черно море, съобщи министерството на отбраната в Москва, цитирано от „Ройтерс”.

Самолет Су-24 пуснал четири бомби във водата близо до разрушителя на Кралския флот, а от руски патрулен кораб произвели предупредителни изстрели край кораба, отказващ да се съобрази с предупрежденията, отправени по радиото.

Според Русия разрушителят „Дифендър” е бил на 3 километра от нос Фиолент, южно от военноморската база в Севастопол. Инцидентът е станал около обяд местно време.

След предупредителните бомби и изстрели разрушителят обърнал курса и напуснал руските води в рамките на четири минути.

Кремъл извика британския военен аташе в Москва в знак на протест срещу инцидента.

От министерството на отбраната на Великобритания обаче съобщиха, че руски и британски сили са провеждали учения в един и същ район на Черно море, но не е имало предупредителни изстрели или инцидент.

“As is normal for this route, she entered an internationally recognised traffic separation corridor. She exited that corridor safely at 0945 BST. As is routine, Russian vessels shadowed her passage and she was made aware of training exercises in her wider vicinity.”



