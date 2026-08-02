Тапи по границата: 20-километрови колони и над 10 часа чакане между Хърватия и Черна гора

Д вижението по граничните пунктове между Хърватия и Черна гора „Карасовичи – Дебели Бриег“ и „Виталина – Конфин“ е подложено на пълен колапс. Колоните от чакащи автомобили достигат внушителните 20 километра, а времето за преминаване през границата надхвърля 10 часа, съобщава регионалната телевизия Ен 1, позовавайки се на данни от Хърватския автомобилен клуб. Според шофьори забавянето се дължи на по-продължителни проверки от страна на граничните власти.

Хаос на границата между Северна Македония и Гърция, шофьори чакат с часове под слънцето

Ситaцията е критична и в района на хърватското село Груда, където пътната мрежа е напълно блокирана, а местните власти съветват жителите да използват само алтернативни междуселски пътища.

Реакция на властите и хуманитарна помощ за чакащите

Кметът на община Конавле Божо Лазич определи случващото се като напълно недопустимо, изтъквайки, че местните жители с часове не могат да стигнат до собствените си домове.

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

За да облекчат тежкото положение на пътуващите в жегите, близките общини са организирали цистерни с питейна вода. В акцията за подкрепа се включиха и местни жители, които раздават вода на заклещените шофьори и отварят домовете си за чакащите туристи.

Властите отправят апел към всички шофьори, планиращи пътуване между Хърватия и Черна гора, да избягват засегнатите гранични пунктове.