Зеленски осъди "подлата и цинична" руска атака срещу Харков

У краинският президент Володимир Зеленски осъди днес руската "подла и цинична атака" срещу втория по големина град в страната - Харков, където през тази нощ бяха убити четирима души, включително трима служители на спасителните служби, предаде Франс прес.

"Подлата и цинична атака" уби един цивилен и трима служители на спасителните служби, които бяха пристигнали на мястото на нанесен първи удар, написа в "Телеграм" Зеленски, който от месеци призовава Запада да му предостави повече системи за противовъздушна отбрана.

Русия удари с дронове Харков, има жертви и ранени

През нощта Русия е атакувала Украйна с 20 дрона, от които 15 са били насочени на няколко вълни към Харков. Украинската противовъздушна отбрана е успяла да неутрализира 11 вражески дрона. При атаката са били ранени най-малко 12 души, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Синегубов.

При ударите по Харков е била извадена от строя и енергийна инфраструктура и около 350 000 души са останали без ток в града, предаде Ройтерс, като се позова на министерството на енергетиката на Украйна.

A strike on Kharkiv, just an ordinary apartment building. With three Shaheds. A despicable and cynical attack, when the rescuers arrived at the scene of the strike, the terrorists attacked again.



