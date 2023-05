Лондон: През последните 4 дни руски сили са се изтегляли в безпорядък от позициите си на южния фланг на операция "Бахмут"

П рез последните четири дни руски сили са се изтеглили в безпорядък от позициите си на южния фланг на операция "Бахмут", съобщи британското министерство на отбраната в ежедневния си разузнавателен бюлетин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В резултат на изтеглянето украинските сили са си върнали поне километър територия, показват британските данни.

