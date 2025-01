“Беше целият в кръв“: Руски шпионин от ФСБ е открит мъртъв в Москва

Р уски контраразузнавач е бил застрелян в Москва, съобщават руски източници.

Руски канал в Telegram, който твърди, че е свързан със службите за сигурност на Кремъл, съобщи, че старши лейтенант от Федерална служба за сигурност на Русия (ФСБ) е бил смъртоносно прострелян в главата в сградата на руското министерство на отбраната в центъра на Москва.

В един от акаунтите с предполагаеми връзки с разузнавателните служби и в отделен доклад на руската държавна медия офицерът е посочен като Владимир Фешченко, специалист по контраразузнаване във ФСБ. Руската държавно контролирана информационна агенция съобщи за смъртта на Фешченко, но не спомена директно московската агенция за сигурност.

ФСБ е главната руска агенция за сигурност и наследник на прословутия Комитет за държавна сигурност (КГБ) от съветската епоха.

През последните години няколко служители на ФСБ са загинали при подозрителни обстоятелства. Олег Еровинкин, който е служил като генерал в КГБ и ФСБ, беше открит мъртъв в колата си в Москва в края на 2016 г., което мнозина тогава определиха като подозрителни обстоятелства.

🔴 A Russian FSB employee, Vladimir Feshenko, was found dead at the Russian Ministry of Defense building in central Moscow. According to Russian telegram channels he had a gunshot wound to the head. pic.twitter.com/z2dRQAcGMy

Руската държавна информационна агенция ТАСС съобщи, че Фешченко е бил убит, но го описа като „шампион“ и не спомена за връзка с ФСБ.

Руският канал VChK-OGPU в Telegram съобщава, че Фешченко е едновременно офицер от контраразузнаването и „световноизвестен спортист“.

В акаунта се твърди, че Фешченко се е срещнал с „приятел“ в офиса си в Москва, като се добавя, че и двамата са „служили в Далечния изток“. Според акаунта Фешченко по-късно се присъединява към ФСБ.

Неназованият „приятел“ си е купил билет за влак, който тръгва от столицата по-късно същата вечер, се казва в акаунта.

❌ FSB counterintelligence officer shot dead in Moscow!!!

26-year-old Vladimir Feshchenko was found in one of the Defense Ministry buildings with a bullet wound to the head, RBC writes, citing its source. The reason for the murder was a domestic conflict with a military man with… pic.twitter.com/vRa5QwwqAE