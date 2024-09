Руската ФСБ погна трима журналисти, "нелегално" преминали границата в Курска област

Р уската Федерална служба за сигурност (ФСБ) е образувала наказателни производства срещу трима журналисти – двама американци и един румънец, които били прекосили „нелегално“ границата между Русия и Украйна, за да правят репортажи в Курска област, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на руски и западни новинарски агенции.

Двамата американски журналисти – Катрин Дис и Флечър Юнг, работят за австралийския канал ЕйБиСи (АВС), а румънецът Мирча Барбу - за информационния сайт Хотнюз, съобщават руски новинарски агенции, цитирани от Аджерпрес.

Руските власти обвиняват журналистите, че „са прекосили нелегално границата на Руската федерация в Курска област“, съобщи ФСБ в прессъобщение, цитирано от руски медии, съобщава Аджерпрес.

#WorldNews: #Russia's FSB security service is investigating three foreign #journalists for reporting in parts of Russia's #Kursk region occupied by #Ukrainian forces, bringing the total of such investigations to 12.https://t.co/U6wUc313OT