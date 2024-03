Арестуваха вербуван от ФСБ агент, шпионирал български журналист

Е гисто От, бивш служител на австрийското разузнаване, който е шпионирал разследващия журналист Христо Грозев, беше арестуван след публикуването на съвместно разследване на The Insider и Der Spiegel.

Според доклад на австрийския вестник Der Standard От е заподозрян, че е продал данни от смартфоните на трима високопоставени австрийски служители на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ). Данните са били извлечени, докато телефоните са били ремонтирани след повреда от вода.

Христо Грозев: Нямам представа защо ме търсят

От, тогава служител на австрийската Федерална служба за защита на конституцията и борба с тероризма (BVT), е предал данните, извлечени от смартфоните, на ФСБ през лятото на 2022 г. Информацията първоначално се е появила от Обединеното кралство в рамките на продължаващото британско разследване на Ян Марсалек, укриващия се бивш главен оперативен директор на германската фирма за разплащания Wirecard.

Прокурорите смятат, че От е използвал позицията си в службите, за да получи достъп до поверителната информация и след това да я продаде на друг бивш служител на австрийското контраразузнаване - Мартин Вайс, който на свой ред е работил за Ян Марсалек. Прокуратурата във Виена уточни, че в рамките на същия случай са арестувани двама души, но не назова публично името на втория заподозрян.

Български журналист е обявен за федерално издирване от Русия

Откраднатите смартфони са принадлежали на: Михаел Клойбмюлер, който дълги години е бил началник на кабинета на австрийското министерство на вътрешните работи; директора на федералната полиция Михаел Такач и Гернот Майер, директор на Федералната служба за имиграция и убежище (BFA). Телефоните са били повредени в резултат на инцидент през 2017 г.: докато пътували по работа в Министерството на вътрешните работи, лодката, с която пътували служителите, се преобърнала и смартфоните им се озовали във водата. Техникът на BVT, натоварен със задачата да поправи устройствата от повредите, причинени от водата, след това копирал данните от устройствата и ги предал на От. Понастоящем срещу специалиста също се води разследване.

Частната кореспонденция от смартфона на Клойбмюлер по-късно се оказва във владение на пресата, което води до антикорупционно разследване срещу служителя. Данните от смартфоните на Такач и Майер не са публикувани. Както отбелязва Der Standard, От и неговите съучастници очевидно не са били в състояние да ги хакнат, което може би е причината да решат да ги предадат на ФСБ.

