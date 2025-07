Руски разузнавателен самолет засечен край бреговете на съюзник на САЩ

Я пония вдигна изтребители по тревога във вторник, след като руски разузнавателен самолет бе определен като "риск от нарушаване на въздушното пространство", съобщи японското министерство на отбраната.

Япония, която приютява над 52 000 американски военнослужещи на повече от 100 бази, е и ключов елемент от т.нар. Първа островна верига, линия от съюзнически и партньорски държави, на които Пентагонът разчита в случай на конфликт с противници като Китай.

Японските военни власти многократно са изразявали загриженост относно военната координация и настъпателност на Китай и Русия, включително по отношение на оспорвани територии под контрола на Токио, като намиращия се на далечния север остров Ребун, пише Newsweek .

Japan scrambled fighter jets Tuesday after a Russian surveillance plane deemed to pose a "risk of airspace violation," Japan's defense ministry said.