Руски самолети нарушиха въздушното пространство на Япония, последва остра реакция

Я пония е изразила дипломатически протест пред Москва, след като руски патрулен самолет навлезе три пъти във въздушното ѝ пространство - първото подобно навлизане от 2019 г. насам, заяви днес японският министър на отбраната Минору Кихара, цитиран от Франс прес.

🇷🇺-🇯🇵

A #Russian IL-38 patrol aircraft violated Japanese airspace near Hokkaido's Rebun Island on three separate occasions on Monday, prompting #Japan's Self-Defense Force to dispatch F15 and F35 fighter jets and fire flares during the third incursion. pic.twitter.com/liOWl66NXv