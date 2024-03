Посланикът на Украйна в Токио: Украйна води преговори за споразумение за сигурност с Япония

У крайна води преговори за сключване на споразумение за сигурност със съюзника на САЩ - Япония, тъй като войната на Кремъл срещу Киев продължава, заяви във вторник посланикът на Украйна в Токио.

"Споразумението с Япония се договаря както всяко друго. Както с право казахте, ние сме сключили няколко споразумения. С Япония това все още е в процес", заяви Сергей Корсунски, посланик на Украйна в Япония, на пресконференция в Токио.

Разкритията на Корсунски идват на фона на поредица от пактове за сигурност, подписани от страните от Г-7 с Украйна, които имат за цел да подкрепят страната, изправена пред продължаващата руска агресия.

Г-7 ще подкрепя Украйна "толкова дълго, колкото е необходимо"

"Съществува ясно разбиране между Г-7 и Украйна, че тези споразумения за гарантиране на сигурността ще бъдат сключени от всяка страна", казва Корсунски, подчертавайки нюансирания подход към международната подкрепа.

Посланикът хвърли светлина върху щателните преговори, целящи създаването на стабилна рамка за сигурност между Япония и Украйна.

"Споразумението с Япония се договаря както с всяка друга държава", отбелязва Корсунски, посочвайки продължаващия процес и стратегическото значение на японската подкрепа в по-широкия контекст на украинската отбранителна стратегия.

Япония официално осъди агресията на Кремъл срещу Киев, докато пълномащабната война в Украйна навлиза в третата си година.

Ukraine in Security Deal Talks With US Ally, Ambassador Sayshttps://t.co/sATCR2nQnF