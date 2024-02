След смъртта на Навални: Украйна настоява ЕС и Япония да наложат санкции на Русия

У крайна иска Европейският съюз и Япония да наложат санкции на Русия след смъртта на Навални, каза днес украинският премиер Денис Шмигал, който е на визита в Токио, предаде Ройтерс.

ЕС настоява за независимо международно разследване за смъртта на Навални

Украйна настоява пред ЕС да "обърне внимание" на увеличението на износа на зърно от Русия и чака подкрепа от Камарата на представителите на американския Конгрес, след като Сенатът вече одобри законопроекта за военна помощ за Киев, каза Шмигал на пресконференция в японската столица.

